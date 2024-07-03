Общество 03.07.2024 в 11:28

Награжденный орденом Мужества боец из Бурятии оказался в колонии

Уполномоченная по правам человека помогла получить ему выплаты за ранение и награду
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Текст: Андрей Константинов
Награжденный орденом Мужества боец из Бурятии оказался в колонии
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой рассказали о двух случаях помощи участникам спецоперации, которые не получили положенные им денежные выплаты.

Один из них в октябре 2023 года подписал контракт, а в ноябре 2023 года убыл в зону СВО. На момент обращения военнослужащему не выплатили единовременную, региональную денежную выплату, а также ежемесячное довольствие за все время нахождения на спецоперации.

По данному факту Уполномоченный обратилась к командующему 36-ой общевойсковой армией.

«По результатам инициированной проверки проведены мероприятия по восстановлению положенных выплат денежного довольствия, в том числе введены необходимые данные в единую информационную систему. Единовременная денежная выплата предоставлена в полном объеме, а также выплачено денежное довольствие с учетом перерасчета. Кроме того, направлены документы в Минсоцзашиты Бурятии для осуществления региональной выплаты в размере 200 тыс. рублей», - рассказали в аппарате омбудсмена.

Также к Юлии Жамбаловой во время личного приема в исправительной колонии обратился участник спецоперации. Во время службы он получил ранение, после которого лечился в госпиталях Белгорода и Санкт-Петербурга. Однако в связи с заключением под стражу не имел возможности получить сведения о выплатах, предусмотренных при ранении и денежного поощрения за орден Мужества.

«Для проведения проверки по начислениям всех причитающихся выплат Уполномоченным были направлены запросы в Военную прокуратуру Улан-Удэнского гарнизона и воинскую часть. По данным воинской части выплаты в размере 3 млн. рублей за ранение и единовременное поощрение за награждение орденом Мужества перечислены заявителю установленным порядком на его расчетный счет», - сообщили в аппарате Уполномоченного.

Фото: «Номер один»
Теги
спецоперация

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