Общество 03.07.2024 в 12:39

В Бурятии прощаются с 23-летним военнослужащим

Даша Бадмаев погиб на спецоперации в октябре прошлого года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прощаются с 23-летним военнослужащим
Сегодня в улусе Кусоты Мухоршибирского района прощаются с 23-летним военнослужащим-земляком. Даша Бадмаев погиб на спецоперации еще в октябре прошлого года.

Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», Даша Бадмаев родился в улусе Кусоты 29 июня 2000 года, был старшим сыном в многодетной семье.

Его детство и юность прошли в родном улусе. В школе Даша занимался спортом, посещал секцию по национальной борьбе, имел способности в пении. Принимал активное участие в классных и школьных мероприятиях. Был очень улыбчивым, дружелюбным парнем, которого окружало много друзей. Всегда уважительно относился к взрослым.
 
В 2017 году после окончания школы Даша поступил в колледж имени Ербанова, а в 2018 году принял решение идти на срочную службу в ряды Российской Армии.

В мае 2023 года Даша Бадмаев заключил контракт с армией России и был направлен на спецоперацию. Погиб 5 октября 2023 года при выполнении воинского долга. Дома у него остались мать, отец и трое братьев.

Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»

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