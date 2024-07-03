В отдаленном поселке Еравнинского района открыли подъездную дорогу

Глава Бурятии Алексей Цыденов во вторник, 2 июля, посетил самое отдалённое село Еравнинского района – посёлок Целинный. Там глава проверил состояние отремонтированной в октябре 2023 года подъездной автомобильной дороги.

– Сейчас из Улан-Удэ поехала молодежь развивать фермерские хозяйства, открывать свое дело на селе. Поэтому я хочу, чтобы в Целинный ехала молодежь, открывала свое дело, разводила скот, становилась самостоятельным хозяином жизни на своей земле, – говорит Алексей Цыденов.

Подъездная дорога от автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита к п. Целинный на участке со 2 по 17 километры была построена на средства федерального, республиканского и местного бюджетов по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость составила 315,75 млн рублей.





Во время строительства дорожники изготовили и смонтировали водопропускные трубы, отсыпали земляное полотно, уплотнили насыпь, оборудовали барьерные ограждения, установили 20 дорожных знаков и многое другое.

Подъездная дорога к Целинному давно требовала ремонта, жители посёлка просили отремонтировать этот разбитый участок. В августе 2021 года глава республики Алексей Цыденов поручил райадминистрации и курирующим министерствам решить этот вопрос сельчан.

В результате удалось включиться в госпрограмму, и сегодня жители района уже не испытывают сложностей при переезде от одного населённого пункта к другому.

– Раньше, например, путь из села Телемба в Целинное занимал 2-2,5 часа. Теперь по отремонтированной дороге можно доехать за полчаса. Конечно, все мы рады, что нашу подъездную дорогу отремонтировали, – говорит житель поселка Ринчинима Токтохоев.

Фото: правительство Бурятии