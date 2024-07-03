Студенты из Байкальского медколледжа приступили к работе в Республиканской больнице

Медицинский студотряд приступил к работе в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко. Туда вошли более 20 ребят из Кяхтинского филиала Байкальского базового медицинского колледжа.

Теперь они будут работать вместе с врачами и хирургами РКБ им. Н.А. Семашко.

На первом собрании студентов поприветствовали главный врач Игорь Шпак, заместитель главврача по медицинской части Александра Данчинова, начальник отдела управления персоналом Людмила Ангапова и и.о. главной медицинской сестры Балжима Урбакова.

- Рады приветствовать вас, уважаемые коллеги, в РКБ им. Н.А. Семашко - самой передовой больнице республике. Мы - лидеры качества, оказания высокотехнологичной помощи, сосудистых программ. Сейчас вы полностью погрузитесь в понятия внутреннего контроля качества и оказания безопасной медицинской помощи: как подойти, как спросить, транспортировать пациента - это целое искусство. Вам предстоит сейчас со всем этим познакомиться, надеемся этот период поможет вам определиться с выбором в будущем, а после окончания учебных заведений вы придете на работу именно к нам, - обратились к студентам Игорь Шпак и Александра Данчинова.

После собрания юных медиков распределили по должностям и отделениям. Они помогут врачам в работе во время сезона отпусков.

Фото: минздрав Бурятии