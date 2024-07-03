Тридцать плюс

Наступил июль, и значит, пришла жара. Любимый многими сезон таит в себе опасность, т.к. высокие температуры негативно влияют на самочувствие человека, что может приводить к головной боли, ожогам на коже, тепловому и солнечному ударам, а в худших случаях — к инфаркту и инсульту. Достаточно знать и соблюдать простые правила, чтобы избежать ухудшения здоровья.Жара провоцирует ряд приспособительных процессов в организме: для регулирования температуры тела увеличивается частота дыхания и сердечных сокращений, начинается потоотделение. Часто это сопровождается повышением артериального давления, расширением периферических сосудов. Потеря влаги ведёт к сгущению крови, возрастает вероятность образования тромбов. Первое время работе сердца помогают резервные силы организма, но они не безграничны. Продолжительное воздействие высоких температур может плохо сказаться на состоянии здоровья людей, особенно осторожным нужно быть пожилым и тем, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.Тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, да и в принципе, даже здоровым людям, стоит придерживаться некоторых правил, которые позволят максимально долго сохранять сердце здоровым:1) носить просторную одежду из натуральных тканей светлых тонов и головной убор;2) не находиться под прямыми солнечными лучами дольше 15 минут в самый солнцепёк – с 11 до 16 часов;3) ограничить чрезмерную физическую активность в самые жаркие дни. Во время продолжительной работы на улице необходимо делать перерывы. Для работы на огороде лучше выбрать утренние или вечерние часы;4) в рацион включить больше фруктов и овощей, в них много калия, магния и других веществ, необходимых для здоровья сердца. Также нужно ограничить жирную, жареную и солёную пищу. Питаться необходимо часто и маленькими порциями;5) разумно подходить к употреблению жидкости: потребление в жару чрезмерного количества воды ведёт к повышению артериального давления и создаёт дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. В то же время недостаточное потребление жидкости приводит к обезвоживанию - сгущается кровь и повышается риск образования тромбов. В день желательно пить 1,5-2 литра воды в зависимости от веса, норма — 30–50 мл на каждый килограмм веса. Пить лучше прохладную чистую воду небольшими порциями и дробно, можно слабо заваренный зеленый чай, натуральные разбавленные соки;7) исключить употребление алкоголя. Даже прохладные напитки, такие как пиво или коктейли, способствуют обезвоживанию организма;8) при длительном пребывании на пляже делать перерывы: периодически переходите в тень, окунайтесь в воду. Но не следует допускать резкого колебания температур, например, при выходе из кондиционируемого помещения на раскаленную улицу, при принятии контрастного душа или купании в холодном водоеме;9) людям с хроническими заболеваниями нельзя пропускать назначенные приемы лекарств.При первых признаках плохого самочувствия необходимо прекратить физическую активность, перебраться в тень, освободить грудную клетку от сдавливающей одежды, накрыть голову человека мокрым полотенцем, если пострадавший в сознании, необходимо дать ему охлаждённую воду.Если человек не приходит в себя или его состояние ухудшается, немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит недооценивать необходимость в помощи, это сможет спасти жизнь вам и вашим близким.Соблюдайте меры безопасности и будьте здоровы!Фото: russianstock.ru