В Тункинском районе волонтеры обустроили экотропу возле озера «Серебряное»

29 и 30 июня волонтеры из Улан-Удэ и Иркутска помогли обустроить экологическую тропу, ведущую к озеру «Серебряное», сообщили в Тункинском национальном парке.

- Основная идея обустройства тропы к озеру «Серебряное» у подножия Тункинских гольцов в том, чтобы туристы и посетители маршрута смогли комфортно и безопасно, не причиняя вред окружающей природной среде, подойти к зеркальному горному озеру. Наличие проложенного маршрута всегда исключает образования несанкционированных троп, которые образуются хаотично. Из-за таких стихийных троп происходит вытаптывание напочвенного покрова, редких и уникальных видов растений, а также беспокоит заповедных обитателей, - рассказали сотрудники нацпарка.

Добровольцы очистили тропу от опасных камней, а также создали полотно тропы протяженностью более 30 м в горной труднодоступной местности.

В мероприятии приняли участие 54 волонтера.

Фото: Тункинский национальный парк