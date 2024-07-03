Общество 03.07.2024 в 14:13

В Тункинском районе волонтеры обустроили экотропу возле озера «Серебряное»

Теперь она стала комфортной и безопасной для пешего туризма
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Тункинском районе волонтеры обустроили экотропу возле озера «Серебряное»

29 и 30 июня волонтеры из Улан-Удэ и Иркутска помогли обустроить экологическую тропу, ведущую к озеру «Серебряное», сообщили в Тункинском национальном парке.

- Основная идея обустройства тропы к озеру «Серебряное» у подножия Тункинских гольцов в том, чтобы туристы и посетители маршрута смогли комфортно и безопасно, не причиняя вред окружающей природной среде, подойти к зеркальному горному озеру. Наличие проложенного маршрута всегда исключает образования несанкционированных троп, которые образуются хаотично. Из-за таких стихийных троп происходит вытаптывание напочвенного покрова, редких и уникальных видов растений, а также беспокоит заповедных обитателей, - рассказали сотрудники нацпарка.

Добровольцы очистили тропу от опасных камней, а также создали полотно тропы протяженностью более 30 м в горной труднодоступной местности.

В мероприятии приняли участие 54 волонтера.

 

Фото: Тункинский национальный парк

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