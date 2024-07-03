В Улан-Удэ вновь пройдет рейд по собакам

Завтра, 4 июля, в микрорайоне Стеклозавод состоится рейд по собакам. В ходе рейда будут проверять порядок содержания домашних собак, а также отлавливать безнадзорных животных, сообщили в комитете городского хозяйства.

Сообщить о нарушении правил содержания животных, оставить заявку на отлов можно по телефону оперативного штаба: 22-75-88.

В составе мобильных группы - ветеринары. С 09:30 до 13:00 можно будет бесплатно поставить прививку от бешенства животным и зарегистрировать их. Регистрация платная - 386 рублей.

Фото: Номер один