Школьникам Бурятии испортили выпускной

- На следующий день нас все-таки заселили в наши номера. Но приехали еще три (!) класса и возникла такая же ситуация, даже хуже, – сообщила родительница.







Питание, по ее мнению, было скудным: рис, яйца, хлеб и чай на завтрак, обед и ужин. Обещанных развлечений подростки тоже не дождались.











Мебель в номерах была рваной, краска облупилась, матрасы на кроватях - в подозрительных пятнах. Совсем не те привлекательные картинки, которые размещены на сайте компании «Байкал Далай».







Родители и девятиклассники улан-удэнской школы № 48 возмущены действиями республиканского туроператора - компании «Байкал Далай». Еще осенью – больше, чем за полгода! - они забронировали одноименную турбазу в Максимихе на 28-30 июня для отдыха и продолжения выпускного вечера.Договор был заключен 28 ноября 2023 года с оплатой по 7500 рублей за каждого ребенка, включая трансфер, питание и номера. За взрослых – по 3500 за проживание. После подписания договора родители внесли предоплату - 40% общей стоимости услуг туроператора. Через месяц – еще 30%. И остаток – в апреле этого года. В сумме предоплата составила 250 тыс рублей.Весь класс с нетерпением ждал яркого праздника на Байкале. Компания «Байкал Далай» в договоре пообещала, что с ребятами будут работать вожатые, для них подготовят игровую и анимационную программу, дискотеку, караоке и костер на берегу. В общем, все включено, кроме питания во время остановки на Хаиме.И вот настал долгожданный день. Но по приезде на турбазу «Байкал Далай» родители и выпускники были в шоке. Их места заняты! Вместо номеров в корпусах с удобствами вновь прибывших стали расселять по соседним турбазам. В том числе, как рассказала участница поездки, на базе, которая вообще была не готова к приему гостей.Детей и родителей разместили отдельно – на разных турбазах, уточнила она. Никаких удобств и в помине не было.Получить комментарий туроператора оказалось непросто. Указанные на сайте baikaldalai.ru улан-удэнские телефоны сообщали одно и то же в течение всего рабочего дня: «Неправильно набран номер». А федеральный просто скидывал вызов. Может ли быть простой случайностью подобный «уход со связи» целой фирмы в разгар туристического сезона?Зато мы выяснили, что директором ООО «Байкал Далай» является небезызвестный в Улан-Удэ Александр Барданов. В прошлом депутат двух созывов горсовета, затем зампред комитета по экономическому развитию и туризму администрации города. Кроме того, при Александре Голкове он возглавлял МАУ «Управление парками культуры и отдыха». Но с ним расторгли контракт после того, как в парке на ребёнка рухнул навес, не выдержавший скопившегося снега.Созвониться с Александром Бардановым нам все-таки удалось. Он заявил, что виновниками конфликта считает родителей выпускников. По его оценке, некоторые взрослые вели себя неадекватно, находились подшофе, провоцировали скандал, требуя размещения в номерах повышенной комфортности либо перерасчета и возврата части денег.Администрация турбазы сняла на видео одну родительницу. Но имеет ли она отношение к конкретной школе, из присланной в редакцию записи непонятно. В диалоге с ней вопрос размещения на турбазе вообще не обсуждался.По поводу безответных телефонных номеров на сайте е baikaldalai.ru Александр Барданов пояснил, что компания использует другой сайт, а права на доменное имя старого сайта выкуплены другим лицом.Отметим, что фамилия Александра Барданова указана в договоре с родителями выпускников. А вот его подпись на экземпляре, которой они нам показали, отсутствует. Есть только печать ООО «Байкал Далай».Почему туроператор столь небрежно отнесся к договору на весьма крупную сумму? Да и можно ли считать отсутствие подписи простой небрежностью или все-таки умыслом?Думаем, во всем этом, как и в обстоятельствах продажи одних и тех же мест на турбазе в Максимихе разным клиентам, разберутся правоохранительные органы. Полицейские были вызваны в первый же день и, по словам, родителей, зафиксировали происходящее. Сами родители, кстати, тоже воспользовались камерами своих смартфонов, благодаря чему мы можем увидеть бассейн, спортплощадку, туалеты, интерьер номеров и прочие «радости жизни» в том состоянии, в котором их застали приехавшие на отдых выпускники.Между тем, в Министерстве туризма РБ, руководитель коего Алдар Доржиев в эти же самые выходные «протестировал водный маршрут по Турке», продолжают распределять субсидии на «продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Республики Бурятия».Может, стоит иногда проверять, как в реальности принимают туристов, а прежде всего наших детей и подростков, получатели субсидий? В число которых входит, кстати, ООО «Байкал Далай», испортившее, по мнению родителей, праздник выпускникам...Фото: «Аноним 03»