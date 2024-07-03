Общество 03.07.2024 в 17:31

Низколетящий вертолет распугал нерп на Байкале

Сотрудники нацпарка пожалуются на пилота в прокуратуру
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Текст: Андрей Константинов
Низколетящий вертолет распугал нерп на Байкале
29 июня над Ушканьими островами, которые входят в Забайкальский национальный парк, пролетел вертолёт. По словам очевидцев, шум винтокрылой машины напугал отдыхавших там нерп, и животные кинулись в воду.

Как отметили сотрудники «Заповедного Подлеморья», физические возможности не позволяют тюленям уйти от опасности быстро и безопасно: в такой ситуации они резко «соскакивают» с камней, получая травмы и ранения.

«Байкальские нерпы – пугливые животные, и порой даже из-за малейшего шума могут покинуть лежбище на несколько дней. Для многих посетителей, которые рассчитывали увидеть их в естественной среде обитания, это могло бы стать большим разочарованием. Однако на этот раз обошлось благополучно и в скором времени тюлени вернулись к месту своего отдыха», - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

По словам сотрудников парка, на их территории запрещаются любые действия, ведущие к беспокойству диких животных, их привлечение и кормление. Также над парком запрещено летать на высоте менее 2 тысяч метров без согласования с учреждением или Министерством природных ресурсов и экологии России. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность.

«Инспекторы, дежурящие в это время на острове, рассмотрели номер воздушного судна и зафиксировали полёт на мобильное устройство. Для дальнейшего разбирательства соответствующие материалы будут переданы в Восточно-Байкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру», - сообщили в Заповедном Подлеморье».

Фото: «Заповедное Подлеморье»
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