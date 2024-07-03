Общество 03.07.2024 в 17:56
Осужденные в Бурятии собрали гуманитарную помощь для участников СВО
Они приготовили вещи первой необходимости, письма и открытки
Осужденные женщины из колонии-поселения № 3 собрали гуманитарную помощь для нужд участников СВО. Акция была приурочена к празднованию Дня ветеранов боевых действий.
- Женщины собрали вещи первой необходимости, самостоятельно изготовленные окопные свечи, письма и открытки с пожеланиями скорейшего возвращения домой для участников специальной военной операции, -сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ.
Собранная ими гуманитарная помощь была передана в общественную организацию для дальнейшей отправки адресатам.
Фото: Номер один