Общество 03.07.2024 в 17:56

Осужденные в Бурятии собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Они приготовили вещи первой необходимости, письма и открытки
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденные в Бурятии собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Осужденные женщины из колонии-поселения № 3 собрали гуманитарную помощь для нужд участников СВО. Акция была приурочена к празднованию Дня ветеранов боевых действий.

- Женщины собрали вещи первой необходимости, самостоятельно изготовленные окопные свечи, письма и открытки с пожеланиями скорейшего возвращения домой для участников специальной военной операции, -сообщили в пресс-службе УФСИН по РБ.

Собранная ими гуманитарная помощь была передана в общественную организацию для дальнейшей отправки адресатам.

 

Фото: Номер один

 

Все новости

Осужденные в Бурятии собрали гуманитарную помощь для участников СВО
03.07.2024 в 17:56
Горящая свалка отравляет жизнь жителям райцентра в Бурятии
03.07.2024 в 17:49
Низколетящий вертолет распугал нерп на Байкале
03.07.2024 в 17:31
6 июля в Этнографическом музее отпразднуют праздник Ивана Купалы
03.07.2024 в 17:24
Житель Бурятии тяпкой убил бешеную лису
03.07.2024 в 17:18
Сегодня «заминировали» один из торговых центров Улан-Удэ
03.07.2024 в 16:38
В Улан-Удэ вновь пройдет рейд по собакам
03.07.2024 в 16:29
В Бурятии два юных байкера не смогли разъехаться на дороге
03.07.2024 в 16:26
В Бурятии водитель сгорел в автомобиле после ДТП
03.07.2024 в 16:09
Жителям Бурятии объяснили, как заготовить дрова
03.07.2024 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Горящая свалка отравляет жизнь жителям райцентра в Бурятии
Глава района сообщил, что потушить ее невозможно
03.07.2024 в 17:49
Низколетящий вертолет распугал нерп на Байкале
Сотрудники нацпарка пожалуются на пилота в прокуратуру
03.07.2024 в 17:31
В Улан-Удэ вновь пройдет рейд по собакам
Он состоится 4 июля в микрорайоне Стеклозавод
03.07.2024 в 16:29
Жителям Бурятии объяснили, как заготовить дрова
Норматив заготовки дров для граждан составляет 20 кубометров
03.07.2024 в 15:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru