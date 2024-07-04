В Бурятии открыли продажу билетов во Владивосток на зимний период

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» открыла продажу билетов по маршруту Улан-Удэ-Владивосток-Улан-Удэ на зимний период полетов, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс из Улан-Удэ во Владивосток и обратно будет летать два раза в неделю, в период с 31 октября по 29 декабря 2024 года. Стоимость билетов составляет 9900 рублей, время в полете – 3 часа 55 минут.

Сейчас во Владивосток из аэропорта Улан-Удэ также летает рейс два раза в неделю по вторникам и четвергам, полетная программа стартовала с 1 апреля.

Более подробную информацию о рейсах во Владивосток можно узнать на сайте авиакомпании.

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