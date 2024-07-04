Ветераны БАМа собрались в Улан-Удэ

Программа мероприятия состояла из двух частей: торжественных поздравлений от первых лиц республики, города Улан-Удэ и именитых бамовцев и праздничного концерта. Сложность и важность строительства бурятского участка БАМА подчеркнул в своем поздравлении глава Бурятии Алексей Цыденов.







– Наш бурятский участок БАМа протяженностью 525 километров - это одна шестая всего БАМа, но в стоимости это одна треть. У нас самый сложный, самый дорогой участок БАМа. Северомуйский тоннель - самый большой, самый сложный тоннель в Советском Союзе и сейчас в России. Там и тектонические разломы, и подземные реки, и грунтовые воды под большим давлением, поскольку тоннель находится на глубине трёхсот метров, и термальные источники с высокими температурами, и разная плотность грунтов. Вспомните «Чёртов мост»: высота над землёй 35 метров, к тому же он кривой. И технические решения принимались прямо на месте, на БАМе. Таких мостов до этого никогда у нас не строили, - отметил Алексей Цыденов. - И делалось это вашими руками. БАМ – это развитие всей страны и развитие нашей республики. Но в основе стояли вы, дорогие ветераны. Дорогие бамовцы, спасибо за то, что вы начали и построили БАМ!





Строил БАМ почти в небе

Строительство такого крупного и сложного объекта было бы невозможно без авиации, ведь все участки были труднодоступными. О своем вкладе в стройку века рассказал летчик Петр Фёдорович Грунин, уроженец Хоринского района, работавший на БАМе с 1978 по 1985 годы.







Зоя Дугаровна Амханова посвятила БАМу 13 лет, она работала в школе и учила детей русскому языку и литературе. Ради Всесоюзной стройки в 1981 году она переехала в рабочий посёлок Тоннельный. На карте посёлка больше нет, но он живёт в сердцах бамовцев и тех легендах и сказках, которые Зоя Дугаровна сочиняла вместе с учениками, приехавшими вместе с родителями со всех концов страны. На творчество вдохновляла сама суровая и величественная природа. Что касается семьи Зои Дугаровны, то для воссоединения пришлось пройти через испытания, впрочем, совсем не сказочные, а скорее бюрократические.







Торжественное собрание общественности и ветеранов «стройки века» состоялось на этой неделе в Улан-Удэ в театре оперы и балета.- Наше улан-удэнское предприятие гражданской авиации обслуживало Байкало-Амурскую магистраль, мы перевозили самих бамовцев, завозили их на точки, где они работали, привозили горючее, питание. Я был командиром летного отряда, у меня в подчинении были и вертолетчики, и самолётчики. Считаю, что в строительстве БАМа мы участвовали в полной мере. Там же непроходимые леса, только на вертолёте можно было долететь и высадиться, - говорит он. - Кроме того, наши вертолётчики участвовали в монтажных работах, когда ставили вышки, мосты, прокладывали электросети.Сам Петр Фёдорович начинал летать на АН-2, в просторечии его называют «кукурузником», а сами пилоты — только «Аннушкой». На летной работе он отработал 45 лет, налетал 18 тысяч часов. Довелось управлять и ближнемагистральным ИЛ-14, и военно-транспортным АН-26, и пассажирским авиалайнером Ту-154. Особенно много летать пришлось именно на БАМе - работали почти без выходных и в год налётывали тысячу часов.- Муж работал ведущим модельщиком завода электромашин. Его не отпускали, сказали за три месяца подготовить вместо себя трёх модельщиков. Он их подготовил и получил право ехать за мной на БАМ. Смеялся, мол, жены декабристов ехали за мужьями, а я еду за женой! Ехал за романтикой, а не за длинными рублями, - рассказывает Зоя Амханова.В музыкальной части праздника для гостей прозвучали песни молодости: «Комсомольцы – добровольцы», «Время, вперед!», «Главное, ребята, сердцем не стареть» и другие. Также на собрании были вручены юбилейные медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Праздничные мероприятия продолжатся в Северобайкальске, там пройдут концерты и большое праздничное шествие.Фото: правительство РБ, скриншоты видео