Врачи из Бурятии рассказали о сложной операции на сердце в эфире федерального канала

Вчера в эфире программы «Жить здорово!» на первом телеканале с Еленой Малышевой выступили сердечно-сосудистый хирург Абир Базыржапов и анестезиолог-реаниматолог Анатолий Павлов.

Они рассказали о сложной операции на сердце, которую провели пять лет назад в РКБ им. Н.А. Семашко, спасая жизнь девушке, попавшей в ДТП.

Вместе с врачами в передаче приняла участие пациентка, получившая в аварии множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и опасный травматический разрыв нисходящего отдела аорты.

Сейчас девушка полностью восстановилась и родила здорового ребенка.





Фото: минздрав РБ