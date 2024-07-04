Общество 04.07.2024 в 10:38
Врачи из Бурятии рассказали о сложной операции на сердце в эфире федерального канала
Операция проводилась девушке, попавшей в ДТП
Вчера в эфире программы «Жить здорово!» на первом телеканале с Еленой Малышевой выступили сердечно-сосудистый хирург Абир Базыржапов и анестезиолог-реаниматолог Анатолий Павлов.
Они рассказали о сложной операции на сердце, которую провели пять лет назад в РКБ им. Н.А. Семашко, спасая жизнь девушке, попавшей в ДТП.
Вместе с врачами в передаче приняла участие пациентка, получившая в аварии множественные переломы, закрытую черепно-мозговую травму и опасный травматический разрыв нисходящего отдела аорты.
Сейчас девушка полностью восстановилась и родила здорового ребенка.
Фото: минздрав РБ