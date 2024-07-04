Общество 04.07.2024 в 11:13

В Бурятии ленивый ассенизатор слил нечистоты в заказнике

Мужчину оштрафовали на 60 тысяч, также его ждет иск
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ленивый ассенизатор слил нечистоты в заказнике
Прокуратура Бурятии привлекла к административной ответственности жителя Джидинского района. Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина работал на «вакуумке» и занимался сбором жидких отходов. В один из дней из-за нежелания ехать к специализированному месту их накопления он слил нечистоты рядом с селом Белоозерск на территории заказника «Боргойский».

За загрязнение природы мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также сейчас идет оценка ущерба, причиненного им окружающей среде. После этого сельчанину предъявят иск о возмещении нанесенного вреда.

Фото: «Номер один»

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