В Бурятии ленивый ассенизатор слил нечистоты в заказнике

Прокуратура Бурятии привлекла к административной ответственности жителя Джидинского района. Как рассказали в надзорном ведомстве, мужчина работал на «вакуумке» и занимался сбором жидких отходов. В один из дней из-за нежелания ехать к специализированному месту их накопления он слил нечистоты рядом с селом Белоозерск на территории заказника «Боргойский».За загрязнение природы мужчину оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также сейчас идет оценка ущерба, причиненного им окружающей среде. После этого сельчанину предъявят иск о возмещении нанесенного вреда.Фото: «Номер один»