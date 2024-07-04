Жару в Бурятии прогнозируют еще на несколько дней

По данным РСЧС, в ближайшие дни, 5-8 июля, в республике сохранится аномально жаркая погода с температурами свыше 35 градусов. В связи с этим МЧС Бурятии напомнило гражданам о мерах безопасности.«Избегайте перегрева на солнце, пейте больше воды, используйте одежду светлых тонов и головной убор. Будьте осторожными. Следите за детьми», - предупреждают спасатели.Напомним, жаркая погода установилась в Бурятии еще с минувших выходных. В эти дни в отдельных районах столбик термометра поднимался до +40 градусов.Фото: «Номер один»