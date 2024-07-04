Общество 04.07.2024 в 12:13

Жару в Бурятии прогнозируют еще на несколько дней

МЧС напомнило гражданам о мерах безопасности
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Текст: Андрей Константинов
Жару в Бурятии прогнозируют еще на несколько дней
По данным РСЧС, в ближайшие дни, 5-8 июля, в республике сохранится аномально жаркая погода с температурами свыше 35 градусов. В связи с этим МЧС Бурятии напомнило гражданам о мерах безопасности.

«Избегайте перегрева на солнце, пейте больше воды, используйте одежду светлых тонов и головной убор. Будьте осторожными. Следите за детьми», - предупреждают спасатели.

Напомним, жаркая погода установилась в Бурятии еще с минувших выходных. В эти дни в отдельных районах столбик термометра поднимался до +40 градусов.

Фото: «Номер один»
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с 2 по 8 июля

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