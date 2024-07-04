Общество 04.07.2024 в 14:06

Глава Бурятии поручил усилить авиамониторинг лесов

На эти цели выделили 18 млн рублей
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Текст: Андрей Константинов
Глава Бурятии поручил усилить авиамониторинг лесов
По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в республике усилят патрулирование лесов с воздуха с для оперативного выявления лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, сегодня Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством зампреда Ивана Альхеева, утвердила сумму в размере 18 млн рублей на эти цели.

- На большей части республики в течение июля ожидается повышение температурного фона, активизация грозовой активности. Это будет осложнять обстановку и определять высокий класс пожарной опасности. Считаем необходимым принять дополнительные меры по авиационному монитору пожарной опасности. Увеличение кратности авиационного мониторинга позволит оперативно ликвидировать очаги лесных пожаров вблизи населённых пунктов, предотвратить угрозу их перехода к населённым пунктам и объектам экономики, и удерживать ситуацию с лесными пожарами в высокой оперативности обнаружения, - подчеркнул в ходе заседания КЧС руководитель республиканского лесного агентства Сергей Борошноев.

Кроме того, как отметил Иван Альхеев, на сегодня в Муйском, Баунтовском и Баргeзинском районе действуют лесные пожары в труднодоступной гористой местности, вызванные грозами. Доставка сил и средств для их локализации возможна только авиационным способом.

Напомним, за прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 7 новых возгораний в лесах. Сейчас в лесах республики действуют 19 лесных пожаров.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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