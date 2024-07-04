Общество 04.07.2024 в 14:15
В Бурятии прокуратура заинтересовалась горящей свалкой
Днем ранее глава района заявил, что потушить ее невозможно
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о горящей свалке вблизи села Курумкан.
«В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность реализации региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами, соблюдение экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, вчера в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7» жители райцентра пожаловались на горящую свалку, дымом от которой они вынуждены дышать. В ответ глава района сообщил, что потушить её невозможно.
Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
«В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность реализации региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами, соблюдение экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.
Напомним, вчера в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7» жители райцентра пожаловались на горящую свалку, дымом от которой они вынуждены дышать. В ответ глава района сообщил, что потушить её невозможно.
Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
Тегисвалка прокуратура