Общество 04.07.2024 в 14:15

В Бурятии прокуратура заинтересовалась горящей свалкой

Днем ранее глава района заявил, что потушить ее невозможно
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии прокуратура заинтересовалась горящей свалкой
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о горящей свалке вблизи села Курумкан.

«В ходе проверки прокуратура оценит полноту и своевременность реализации региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в сфере обращения с отходами, соблюдение экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, вчера в вайбер-чате «Курумкан-инфо.24/7» жители райцентра пожаловались на горящую свалку, дымом от которой они вынуждены дышать. В ответ глава района сообщил, что потушить её невозможно.

Фото: «Курумкан-инфо.24/7»
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