Правила дорожного движения для велосипедистов
Вопрос: «Какие правила дорожного движения есть для велосипедистов?»
Алена Л., г. Улан-Удэ
Велосипедисты подчиняются общим нормам для транспортных средств, однако есть некоторые особенности.
Правила для детей
Детям до 7 лет можно ездить только:
- по тротуарам;
- по пешеходным дорожкам;
- по велопешеходным дорожкам — исключительно на стороне для движения пешеходов;
- в пешеходных зонах.
Для детей и подростков с 7 до 14 лет правила те же, но им уже разрешено выезжать на велодорожку и велосипедную часть велопешеходной дорожки. Важно помнить, что до 14 лет кататься по городу можно только в сопровождении взрослого!
Правила для взрослых
Те, кому уже исполнилось 14, должны ездить по велодорожке или отдельной полосе для велосипедистов. Они могут также пользоваться правым краем автомобильной трассы, если:
- велодорожки или отдельной полосы нет;
- велосипеды едут колонной;
- велосипед, его прицеп или груз шире 1 м.;
Также можно ехать по обочине, но только если по проезжей части передвигаться не получается.
Выезжать на встречную полосу и на скоростные магистрали нельзя!
Взрослым кататься по тротуару и пешеходным дорожкам разрешено только в двух случаях:
- нет велосипедной или велопешеходной дорожки либо полосы для велосипедистов, а по правому краю проезжей части или обочине проехать невозможно;
- они сопровождают велосипедиста до 14 лет или везут ребёнка до 7 лет.
Перевозить маленьких детей можно исключительно на дополнительном сиденье, в велоколяске или специальном прицепе.
Велосипедистам нельзя:
- садиться за руль неисправного велосипеда;
- ездить нетрезвыми;
- возить грузы, которые мешают управлению или по ширине либо длине выступают за габариты велосипеда больше чем на 0,5 м.;
- брать пассажиров, если конструкция велосипеда это не предусматривает;
- убирать с руля обе руки одновременно;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где ходят трамваи и/или две полосы и более в одном направлении;
- пересекать дорогу по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.
При манёвре
Чтобы другие участники движения понимали, что собирается сделать велосипедист, он должен подавать знаки:
- поворот налево - левая рука вытянута в сторону или правая поднята вверх и согнута в локте;
- поворот направо - правая рука вытянута в сторону или левая поднята вверх и согнута в локте,
- торможение - любая рука поднята вверх.
В ночных поездках, а также в тумане и в тоннелях обязательно включать фары или фонари. Чем заметнее велосипедист, тем меньше он рискует попасть в аварию. Поэтому лучше кататься в яркой одежде. Также нелишними будут велошлем, налокотники и наколенники.
При несоблюдении правил грозит штраф:
- 800 руб. - за нарушение ПДД,
- 1000–1500 руб. - если при этом велосипедист нетрезв;
- 1000 руб. - нарушение создало другим помехи для движения;
- 1000–1500 руб. - когда здоровью окружающих причинён вред лёгкой или средней тяжести.