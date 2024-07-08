Общество 08.07.2024 в 09:00

Правила дорожного движения для велосипедистов

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Текст: Номер один
Правила дорожного движения для велосипедистов

Вопрос: «Какие правила дорожного движения есть для велосипедистов?»

Алена Л., г. Улан-Удэ

Велосипедисты подчиняются общим нормам для транспортных средств, однако есть некоторые особенности.

Правила для детей

Детям до 7 лет можно ездить только:

- по тротуарам;

- по пешеходным дорожкам;

- по велопешеходным дорожкам — исключительно на стороне для движения пешеходов;

- в пешеходных зонах.

       Для детей и подростков с 7 до 14 лет правила те же, но им уже разрешено выезжать на велодорожку и велосипедную часть велопешеходной дорожки. Важно помнить, что до 14 лет кататься по городу можно только в сопровождении взрослого!

 Правила для взрослых

Те, кому уже исполнилось 14, должны ездить по велодорожке или отдельной полосе для велосипедистов. Они могут также пользоваться правым краем автомобильной трассы, если:

- велодорожки или отдельной полосы нет;

- велосипеды едут колонной;

- велосипед, его прицеп или груз шире 1 м.;

       Также можно ехать по обочине, но только если по проезжей части передвигаться не получается.

Выезжать на встречную полосу и на скоростные магистрали нельзя!

Взрослым кататься по тротуару и пешеходным дорожкам разрешено только в двух случаях:

- нет велосипедной или велопешеходной дорожки либо полосы для велосипедистов, а по правому краю проезжей части или обочине проехать невозможно;

- они сопровождают велосипедиста до 14 лет или везут ребёнка до 7 лет.

       Перевозить маленьких детей можно исключительно на дополнительном сиденье, в велоколяске или специальном прицепе.

       Велосипедистам нельзя:

- садиться за руль неисправного велосипеда;

- ездить нетрезвыми;

- возить грузы, которые мешают управлению или по ширине либо длине выступают за габариты велосипеда больше чем на 0,5 м.;

- брать пассажиров, если конструкция велосипеда это не предусматривает;

- убирать с руля обе руки одновременно;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, где ходят трамваи и/или две полосы и более в одном направлении;

- пересекать дорогу по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.

       При манёвре

       Чтобы другие участники движения понимали, что собирается сделать велосипедист, он должен подавать знаки:

- поворот налево - левая рука вытянута в сторону или правая поднята вверх и согнута в локте;

- поворот направо - правая рука вытянута в сторону или левая поднята вверх и согнута в локте,

- торможение - любая рука поднята вверх.

       В ночных поездках, а также в тумане и в тоннелях обязательно включать фары или фонари. Чем заметнее велосипедист, тем меньше он рискует попасть в аварию. Поэтому лучше кататься в яркой одежде. Также нелишними будут велошлем, налокотники и наколенники.

       При несоблюдении правил грозит штраф:

- 800 руб. - за нарушение ПДД,

- 1000–1500 руб. - если при этом велосипедист нетрезв;

- 1000 руб. - нарушение создало другим помехи для движения;

- 1000–1500 руб. - когда здоровью окружающих причинён вред лёгкой или средней тяжести.

 

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