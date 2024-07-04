Общество 04.07.2024 в 14:34

Министр призвал жителей Бурятии идти в дорожники

«Работой дорожники будут всегда обеспечены», заверил чиновник
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Текст: Андрей Константинов
Министр призвал жителей Бурятии идти в дорожники
«Дорожная отрасль Бурятии испытывает кадровый дефицит» - такое заявление сегодня сделали в республиканском Минтрансе. В министерстве это связали с увеличением объемов дорожного строительства, вызванного в том числе реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, он стартовал в республике в 2017 году.

Нехватка кадров наблюдается и в рабочих, и в инженерных профессиях.

«Машинисты бульдозеров, автогрейдеров, операторы асфальтобетонных заводов, техники строительства дорог, сметчики, инженеры - все эти специальности крайне востребованы. Немаловажно, что такая работа достойно оплачивается. Поэтому мы приглашаем выпускников получать именно эти профессии. В нашем городе Улан-Удэ выучится на инженера дорожного хозяйства можно во ВСГУТУ, в Иркутске – в национальном исследовательском техническом университете. Рабочие специальности предлагают техникум строительства и городского хозяйства и колледж технологий и лесопользования Бурятии» - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Министр также добавил, что реализация нацпроекта продолжается, продолжится и финансирование. Кроме того, дороги требуют круглогодичного содержания и текущего ремонта, поэтому работой дорожники будут обеспечены всегда.

Сейчас в республике ежегодно ремонтируется около 150–200 км дорог. Всего за 2017-2023 годы после реконструкции и ремонта было введено в эксплуатацию 1980 км дорог и 95 мостов.

Фото: «Номер один»

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