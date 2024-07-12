Изменение даты получения пенсии

Вопрос: «Можно ли по своему желанию изменить дату получения пенсии?»

Т имофей Петрович С.

По своему желанию нельзя изменить дату выплаты пенсии. Но дата может измениться при смене банка или переезде.

Дата выплаты пенсии - фиксированная и зависит от способа получения пенсии. При получении на счет в банке. Деньги зачисляются не позднее, чем на следующий день после того, как СФР перечислит деньги банку. Срок устанавливает СФР по согласованию с банком.

В разных банках сроки могут отличаться, но при смене банка пенсионер имеет право сохранить прежнюю дату.

При доставке почтой. График выплат составляет организация почтовой связи по согласованию с СФР. При переезде дата может измениться - это зависит от графика, который установлен в почтовом отделении по новому адресу.

Если в назначенный день пенсию не получили - это можно сделать в другой день, но если не приходить за пенсией или не получать ее дома 6 месяцев подряд, придется писать заявление на восстановление выплат.