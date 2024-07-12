Изменение даты получения пенсии
Вопрос: «Можно ли по своему желанию изменить дату получения пенсии?»
Тимофей Петрович С.
По своему желанию нельзя изменить дату выплаты пенсии. Но дата может измениться при смене банка или переезде.
Дата выплаты пенсии - фиксированная и зависит от способа получения пенсии. При получении на счет в банке. Деньги зачисляются не позднее, чем на следующий день после того, как СФР перечислит деньги банку. Срок устанавливает СФР по согласованию с банком.
В разных банках сроки могут отличаться, но при смене банка пенсионер имеет право сохранить прежнюю дату.
При доставке почтой. График выплат составляет организация почтовой связи по согласованию с СФР. При переезде дата может измениться - это зависит от графика, который установлен в почтовом отделении по новому адресу.
Если в назначенный день пенсию не получили - это можно сделать в другой день, но если не приходить за пенсией или не получать ее дома 6 месяцев подряд, придется писать заявление на восстановление выплат.