В Улан-Удэ простились с участником «бахмутской мясорубки»

Сегодня в Улан-Удэ простились с уроженцем Кижингинского района Чингисом Бороевым. Он воевал на СВО в составе армейских частей и ЧВК «Вагнер» и был неоднократно награжден.Как сообщил вайбер-чат «Кижинга-инфо.24/7», Чингис Бороев родился 13 мая 1984 года в селе Загустай Кижингинского района. Он был пятым ребенком в дружной многодетной семье.В школе, по воспоминаниям одноклассников и учителей, Чингиса отличали такие качества характера как доброта, простота в общении и трудолюбие. Он занимался вольной борьбой, любимые предметы были родная литература и география.После срочной службы в армии Чингис работал водителем, а в 2015 году уехал на Камчатку. Последние несколько лет перед спецоперацией работал матросом на рыболовном судне.В феврале 2022 года Чингис подписал контракт, а в ноябре того же года отправился в зону СВО составе ЧВК «Вагнер». В июле 2023 года он снова заключил контракт с военной частью и служил в разведроте.За проявленные личное мужество и отвагу, отличие и храбрость, инициативные и смелые действия в боях неоднократно был отмечен наградами: орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За боевые отличия», а также корпоративными наградами «Вагнера»: «Черным крестом», медалями «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка».Чингис Бороев погиб 14 мая 2024 года в ходе выполнения боевой задачи. Награжден орденом Мужества посмертно.Дома у Чингиса остались мама, 4 сестры и брат.Фото: «Кижинга-инфо.24/7»