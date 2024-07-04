Из-за ёхора маршрутчикам Улан-Удэ придется поработать до ночи

«МУП «Городские маршруты» с 16 часов увеличат количество автобусов по маршруту №37 с 4 до 6, а время последних рейсов - после полуночи (см. расписание) с заездом до Этнографического музея. Кроме того, на период проведения мероприятия будет усилена и продлена до ночи работа частного перевозчика по маршруту №37», - сообщили в мэрии.





Напомним, мероприятие стартует уже в 18 часов . Гостей праздника ждут зажигательные танцы и песни, мастер-классы по ёхорам, интерактивные площадки (стрельба из национального лука, рисование на холстах, мастер-классы по старомонгольской письменности, изготовлению слаймов), концерт артистов театра «Байкал» и специальных гостей из Тывы и Калмыкии, а также традиционный гранд-ёхор, объединяющий всех участников и зрителей.





Возрастное ограничение: 0+

5 июля в Этнографическом музее Улан-Удэ пройдет ставшая уже традиционной «Ночь Ёхора» (0+). Как сообщили в мэрии, в связи с этим общественный транспорт по маршруту №37 будет ходить поздней ночи.Фото: «Номер один»