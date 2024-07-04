Общество 04.07.2024 в 15:58

387 выпускников Улан-Удэ закончили школу с медалями

Лидером по количеству отличившихся стала лингвистическая гимназия №3
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Текст: Андрей Константинов
387 выпускников Улан-Удэ закончили школу с медалями
Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков вручил медали выпускникам школ города. Торжественная церемония награждения прошла в физкультурно-спортивном комплексе, где собрались выпускники, педагоги и, конечно, родители.


В этом году обладателями медалей стали 387 выпускника.

- Я поздравляю вас с этим замечательным днем. Вы вступаете в совершенно новый этап вашей жизни, уже взрослой и самостоятельной. Теперь решение вы будете принимать сами, поэтому будьте готовы взять на себя ответственность, думать на несколько шагов вперед, уважать других, уметь работать в коллективе, уметь находить компромиссы. 11 лет учебы пролетели быстро, а дальше годы полетят еще быстрее, поэтому не упускайте время. Учитесь и дальше легко, упорно, настойчиво. Я желаю, чтобы вы нашли себе дело по душе и тогда даже самые сложные задачи будут решаться легко. И где бы вы не учились, помните, что родной город вас всегда ждет! Я надеюсь, что вы вернетесь грамотными специалистами, хорошими врачами, учителями, строителями, инженерами. Будущее Улан-Удэ, будущее Бурятии, будущее нашей страны за вами! – обратился к выпускникам мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.


Лидером по количеству медалей, как и в прошлом году, стала лингвистическая гимназия №3, где их получили 40 выпускников. Всего на награждении медалистов собрались 44 школы города.


- Я получила серебряную медаль, и очень счастлива этой награде, потому что я долго шла к этой медали. Планирую поступить на специальность экономиста, - поделилась Аяна, выпускница лицея-интерната №61.


В этом году в Улан-Удэ завершили обучение 2663 выпускника. 22 учащихся сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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