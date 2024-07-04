Общество 04.07.2024 в 17:24

В центре Улан-Удэ начали демонтировать школу

На ее месте появятся жилые дома
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ начали демонтировать школу
В центре Улан-Удэ начали демонтировать старую школу №60 на улице Смолина. Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, в настоящий момент подрядчик огородил здание, снял с него окна и двери. В ближайшие дни школу разберут. Тротуар возле здания перекрыли для безопасности жителей. Завершение работ ожидается примерно в конце июля.

На месте аварийного здания планируют построить многоквартирные жилые дома в рамках комплексного развития территорий (КРТ).
 
Напомним, школу № 60, предназначенную для детей с особенностями здоровья, признали аварийной в 2018 году. Отныне ученики этой школы смогут учиться в новом современном образовательном учреждении, которое расположилось в 103 микрорайоне. Она откроет свои двери в этом году. Это уникальное учебное заведение для детей с особыми потребностями является единственным за Уралом. В здании учтены мельчайшие детали для комфортного обучения. Кроме того, это одна из крупнейших школ в регионе.

Фото: Управление комплексного развития территорий
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