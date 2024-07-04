Жителей Улан-Удэ призвали поделиться историями о снесенных домах

Дома в центре Улан-Удэ по улицам Кузнечная, Банзарова и Смолина вошли в историю. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий там снесли девять индивидуальных и девять многоквартирных домов. Теперь их можно увидеть только на фотографиях.







Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, на месте старых зданий возведут школу на 760 мест, а рядом - современные жилые комплексы.







«Дорогие горожане! Мы будем рады вашим рассказам об интересных фактах, связанных с домами в историческом центре Улан-Удэ, а также о выдающихся личностях, которые там проживали. Пожалуйста, присылайте ваши истории на электронный адрес: ukrt@govrb.ru . Вместе мы создадим историю старой архитектуры центральной части нашего города», - обратились к горожанам в ведомстве.





Фото: Управление комплексного развития территорий