Общество 04.07.2024 в 17:34

Жителей Улан-Удэ призвали поделиться историями о снесенных домах

Теперь их можно увидеть только на фотографиях
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Текст: Андрей Константинов
Жителей Улан-Удэ призвали поделиться историями о снесенных домах
Дома в центре Улан-Удэ по улицам Кузнечная, Банзарова и Смолина вошли в историю. В рамках реализации проекта комплексного развития территорий там снесли девять индивидуальных и девять многоквартирных домов. Теперь их можно увидеть только на фотографиях.


Как сообщили в Управлении комплексного развития территорий, на месте старых зданий возведут школу на 760 мест, а рядом - современные жилые комплексы.


«Дорогие горожане! Мы будем рады вашим рассказам об интересных фактах, связанных с домами в историческом центре Улан-Удэ, а также о выдающихся личностях, которые там проживали. Пожалуйста, присылайте ваши истории на электронный адрес: ukrt@govrb.ru. Вместе мы создадим историю старой архитектуры центральной части нашего города», - обратились к горожанам в ведомстве.


Фото: Управление комплексного развития территорий
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