Общество 05.07.2024 в 09:46

В Улан-Удэ пройдет конкурс пряников в форме сердца

Конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ пройдет конкурс пряников в форме сердца

В Улан-Удэ пройдет пряничный конкурс в честь Дня семьи, любви и верности (возрастное ограничение 6+). К участию приглашаются дети, мамы и папы, которые демобилизованы, находятся в отпуске или на реабилитации.

Конкурс состоится 08 июля в 16.30 в Штабе общественной поддержки республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 7а.

- Испеките пряник в форме сердца и приходите на конкурс! Жюри оценит вкус и оригинальность пряников. Победители получат призы, - сообщили организаторы конкурса.

Возрастное ограничение 6+

   

Фото: ru.freepik.com

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с 2 по 8 июля

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