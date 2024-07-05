В Улан-Удэ пройдет конкурс пряников в форме сердца

В Улан-Удэ пройдет пряничный конкурс в честь Дня семьи, любви и верности (возрастное ограничение 6+). К участию приглашаются дети, мамы и папы, которые демобилизованы, находятся в отпуске или на реабилитации.

Конкурс состоится 08 июля в 16.30 в Штабе общественной поддержки республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 7а.

- Испеките пряник в форме сердца и приходите на конкурс! Жюри оценит вкус и оригинальность пряников. Победители получат призы, - сообщили организаторы конкурса.

Возрастное ограничение 6+

Фото: ru.freepik.com