Общество 05.07.2024 в 09:46
В Улан-Удэ пройдет конкурс пряников в форме сердца
Конкурс посвящен Дню семьи, любви и верности
В Улан-Удэ пройдет пряничный конкурс в честь Дня семьи, любви и верности (возрастное ограничение 6+). К участию приглашаются дети, мамы и папы, которые демобилизованы, находятся в отпуске или на реабилитации.
Конкурс состоится 08 июля в 16.30 в Штабе общественной поддержки республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева 7а.
- Испеките пряник в форме сердца и приходите на конкурс! Жюри оценит вкус и оригинальность пряников. Победители получат призы, - сообщили организаторы конкурса.
Возрастное ограничение 6+
Фото: ru.freepik.com