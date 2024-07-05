Общество 05.07.2024 в 10:27

В Улан-Удэ многодетная семья 12 лет ждет землю

Чтобы решить этот вопрос, прокуратуре приходится судится с мэрией
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ многодетная семья 12 лет ждет землю
В Улан-Удэ прокуратура пытается защитить права многодетной семьи, которая уже 12 лет не может получить земельный участок для строительства дома.

«С 2012 года многодетная семья состоит на учете в администрации Улан-Удэ для первоочередного льготного получения земельного участка. Между тем до настоящего времени земельный участок им не предоставлен, чем нарушены права супругов и их четырех несовершеннолетних детей», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Для защиты прав семьи прокурор подал иск в суд. Он потребовал признать бездействие мэрии незаконным и обязать Комитет по управлению имуществом и землепользованию предоставить семье в собственность земельный участок, пригодный для эксплуатации и обеспеченный инфраструктурой.

Октябрьский райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Однако решение суда еще не вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
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