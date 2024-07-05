Для ветеранов СВО приготовили концерт ко Дню семьи, любви и верности

Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности «Россия - огромная семья!» пройдет 8 июля с 13.00 до 15.00 в филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии (возрастное ограничение 0+).

Гостей ждут творческие номера с участием ветеранов боевых действий и детей защитников Отечества. Для детей пройдет развлекательная программа с веселыми стартами, эстафетой и различными играми.

На площадке филиала будет представлена фотовыставка «Дети Героя», «Отец Героя» и «Жены Героев».

Приглашаем всех желающих на праздничное мероприятие!

Вход свободный.

Возрастное ограничение 0+

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева 61 А. Тел. + 7 (3012) 37-99-95

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Бурятии