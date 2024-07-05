В Бурятии несмотря на аномальную жару продолжаются полевые работы

В эти дни, когда в республике стоит аномальная жара, в хозяйствах Бурятии началась кормозаготовительная кампания – первый покос.

Своевременно убранное сено первого покоса особенно богато питательными веществами. Именно на палящем солнце скощенные травы быстрее всего сохнут, становясь сеном – основой рациона сельхозживотных.

- Сено, заготовленное во влажную погоду, теряет до 20% питательности. Поэтому сейчас на сельхозугодиях наших аграриев самая жаркая пора, в прямом и переносном смысле этого слова, - поясняет первый заместитель министра сельского хозяйства Булат Цыренжапов.

На сегодняшний день к кормозаготовке приступили в хозяйствах Кабанского, Тарбагатайского и Бичурского районов. Здесь убирают луговые травы на естественных сельхозугодиях и культурные сеяные всходы однолетних и многолетних трав. Отметим, в Бурятии широко распространены посевы люцерны, суданской травы, вики посевной.

- Что касается посевной кампании, то она уже завершена на 98% от плана. Всего посевная площадь на территории Бурятии составила 137,1 тыс. га. Общая посевная площадь нынешнего года выше результатов 2023 года на 15,5%, - добавили в минсельхозе Бурятии.

Были засеяны 74,7 тыс. га зерновых культур, 8,9 тыс. га картофеля, 1,4 тыс. га овощей, 48,3 тыс. га кормовых культур, 3,8 тыс. га масличных культур.

Фото: Номер один