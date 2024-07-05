Общество 05.07.2024 в 11:39

В Улан-Удэ начали проектировать первые жилые дома в рамках мастер плана

Строительство двух из них по улицам Профсоюзная, Советская, Шмидта, и Смолина планируется начать уже в этом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начали проектировать первые жилые дома в рамках мастер плана

Специализированный застройщик «Пик Байкала» начал разработку проекта трех жилых корпусов, которые будут расположены рядом с торговым комплексом «Народный». 

Строительство двух из них по улицам Профсоюзная, Советская, Шмидта, и Смолина планируется начать уже в этом году. Это произойдёт после того, как старые и аварийные дома будут расселены и демонтированы, а проект пройдёт экспертизу.

По проекту новые ЖК состоят из нескольких секций: первый комплекс — из трёх секций, второй — из четырёх, а третий — из шести. Количество этажей в домах варьируется от 5 до 16. Этажность будет снижаться по направлению к набережной, чтобы обеспечить видовые раскрытия на Одигитриевский собор и объекты культурного наследия.

Между секциями расположатся одноэтажные пристрои с коммерческими помещениями и квартирами со стороны дворовой территории.

Квартиры в новых домах будут иметь разные площади: от студий в 21 квадратный метр до трёхкомнатных квартир в 80 квадратных метров.


Схема застройки по улицам Профсоюзная, Советская, Шмидта, и Смолина

- Во дворах жилых комплексов не будет машин, они будут закрытого типа, с детскими и спортивными площадками. Кроме этого, планируется построить надземные многоуровневые паркинги рядом с театром «Байкал», центральным стадионом и детским садом, который также возведут в рамках проекта КРТ, - рассказал начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров.

Одну из улиц рядом с центральным стадионом застройщик хочет превратить в бульвар, а улицу Кирова сделать пешеходной зоной и благоустроить её.

Что касается сроков, то сначала застройщику необходимо расселить старые дома для строительства нового жилья, затем сформировать земельный участок и только после этого передать проект на экспертизу.

После получения положительного заключения уже начнется строительство. Первые два жилых комплекса планируют начать строить одновременно до конца этого года, а третий- немного позже.

 

Фото: Управление комплексного развития территорий Бурятии

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мастер-план Улан-Удэ центр Улан-Удэ управление комплексного развития территорий Бурятии

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