Общество 05.07.2024 в 12:00

Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых и предпринимателей в России

Теперь они звонят под видом налоговой инспекции
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники придумали новую схему атаки на самозанятых и предпринимателей в России

Мошенники придумали новую схему, нацеленную на самозанятых и предпринимателей в России. В июне они начали звонить под видом налоговой службы и говорить жертве, что видят у нее на банковском счете доходы, не учтенные при расчете налога, сообщили в РИА Новости.

- В июне 2024 года мы увидели новый тип атаки, направленный на самозанятых, а также на физических лиц (в том числе предпринимателей), самостоятельно уплачивающих налоги со своих доходов. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом налоговиков и сообщают, что видят не учтенные при расчете налога суммы, поступавшие на банковский счет. То есть доходы, не учтенные при расчете налога. И сообщают о необходимости пройти сверку налоговых платежей - якобы соответствующий документ уже был направлен налогоплательщику, предлагают ознакомиться, - рассказал РИА Новости генеральный директор «SafeTech» Денис Калемберг.

Документ, о котором говорят псевдоналоговики, не отображается в приложении «Мой налог» или в личном кабинете Федеральной налоговой службы.

Тогда мошенники сообщают, что ресурс ФНС  и портал "Госуслуги" рассинхронизировались, а для восстановления работы нужно назвать код из смс-сообщения. После этого злоумышленник получает доступ к личному кабинету на государственном портале и может оформить от имени жертвы множество микрозаймов в микрофинансовых организациях.

Эксперт подчеркнул, что успех мошенников связан не только с качеством самих мошеннических схем, но и с самой системой аутентификации клиента, действующей в России.

- СМС и push-коды - главная проблема, с которой надо бороться, меняя полностью ландшафт систем безопасности за счет внедрения современных средств аутентификации и подтверждения на базе электронной подписи, - говорит эксперт.

   

Фото: ru.freepik.com

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