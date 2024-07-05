Пограничник из Бурятии погиб в зоне СВО

Администрация Кяхтинского района Бурятии сообщило о гибели в зоне спецоперации старшего прапорщика Пограничных войск Евгения Скоблякова. Прощание с ним пройдет 7 июля.Евгений Скобляков родился 25 июля 1990 года в Кяхте. В 1997 году пошел в первый класс Кяхтинской школы №4. Был добросовестным учеником, хорошим товарищем и отличным спортсменом, занимался футболом.С 2005 по 2008 проходил обучение в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий по специальности «оператор ЭВМ».В мае 2009 года был призван на срочную службу в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивостоке. В бригаде зарекомендовал себя с положительной стороны, участвовал в параде ко Дню Победы 9 мая.В 2010 году Евгений Скобляков принял решение продолжить военную службу в пограничных войсках. За время службы зарекомендовал себя дисциплинированным и ответственным военным.«Евгений был доброжелательным, жизнерадостным, отзывчивым человеком, любящим мужем, заботливым сыном и братом, для друзей и сослуживцев – верным другом и товарищем», - сообщили в администрации.Старший прапорщик Евгений Скобляков погиб 30 июня 2024 года, выполняя служебно-боевые задачи на российско-украинском участке государственной границы. Дома у него остались родители, жена и брат.Фото: администрация Кяхтинского района