Общество 05.07.2024 в 12:18

Пограничник из Бурятии погиб в зоне СВО

Евгений Скобляков служил в погранвойсках с 2010 года
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Текст: Андрей Константинов
Пограничник из Бурятии погиб в зоне СВО
Администрация Кяхтинского района Бурятии сообщило о гибели в зоне спецоперации старшего прапорщика Пограничных войск Евгения Скоблякова. Прощание с ним пройдет 7 июля.

Евгений Скобляков родился 25 июля 1990 года в Кяхте. В 1997 году пошел в первый класс Кяхтинской школы №4. Был добросовестным учеником, хорошим товарищем и отличным спортсменом, занимался футболом.

С 2005 по 2008 проходил обучение в Бурятском республиканском техникуме строительных и промышленных технологий по специальности «оператор ЭВМ».

В мае 2009 года был призван на срочную службу в 155-ю бригаду морской пехоты во Владивостоке. В бригаде зарекомендовал себя с положительной стороны, участвовал в параде ко Дню Победы 9 мая.

В 2010 году Евгений Скобляков принял решение продолжить военную службу в пограничных войсках. За время службы зарекомендовал себя дисциплинированным и ответственным военным.

«Евгений был доброжелательным, жизнерадостным, отзывчивым человеком, любящим мужем, заботливым сыном и братом, для друзей и сослуживцев – верным другом и товарищем», - сообщили в администрации.

Старший прапорщик Евгений Скобляков погиб 30 июня 2024 года, выполняя служебно-боевые задачи на российско-украинском участке государственной границы. Дома у него остались родители, жена и брат.

Фото: администрация Кяхтинского района

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