Юрий Трутнев вручил дальневосточную премию военкору

Во время рабочей поездки в ДНР полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вручил награду военкору с позывным «Велес». Он стал победителем третьей специальной сессии общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.Боец с позывным «Велес», автор-прозаик и автор телеграм-канала «VELES тихонько пишет» победил в номинации «Судьба человека» и получил сертификат на 500 тыс. рублей. Воин из Самары с первых дней начала проведения спецоперации является участником боевых действий.- Наша страна проводит специальную военную операцию. Очень важно рассказывать о том, зачем Россия это делает, что происходит в зоне боевого соприкосновения, на новых территориях. В зоне СВО в непростых условиях работают военные корреспонденты. Их задача – не просто давать новости, а говорить людям правду. Эти люди, их мужество и решимость мы решили поддержать специальной номинацией, – сказал Юрий Трутнев.Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Юрия Трутнева. Она удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича Арсеньева. За шесть сезонов на соискание премии поступило более 500 заявок от писателей из более чем 25 субъектов России.В 2023 году, в пятом сезоне премии, сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» председателя бурятского отделения Союза писателей Сергея Доржиева стал победителем в номинации «Короткая проза». В 2020 году премию в той же номинации за книгу «Если бы карма» получил бурятский писатель Константин Сонголов.В феврале прошлого года по инициативе полпреда было принято решение об учреждении специальных сессий премии для поощрения авторов произведений, связанных со спец операцией. В жюри специальных сессий вошли представители Минкультуры России, ТАСС, Литературного института им. А.М. Горького, Союза журналистов России, а также ведущие военные корреспонденты.Учредители специальных сессий отошли от общепринятых канонов оценки произведений по форматам, обозначив что каждая номинация – это в первую очередь смысл, независимо от формата подачи. Это может быть очерком, блогом, фотографией и другими форматами.Специальная сессия включает в себя четыре номинации: «Судьба человека на СВО. Как становятся героями» (реальные истории людей, резко изменивших свою жизнь и пошедших на защиту страны); «Ждем тебя!» (истории семей защитников Родины); «Шаги к победе» (истории переформатирования предприятий, открытия новых производств); «За регулярное освещение специальной военной операции» (специальная номинация от Юрия Трутнева). За два года победителями специальной сессии стало 12 человек.Фото: пресс-служба правительства Бурятии