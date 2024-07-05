Общество 05.07.2024 в 12:33
Юрий Трутнев вручил дальневосточную премию военкору
Военкор с позывным «Велес» победил в номинации «Судьба человека»
Текст: Андрей Константинов
Во время рабочей поездки в ДНР полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вручил награду военкору с позывным «Велес». Он стал победителем третьей специальной сессии общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева.
Боец с позывным «Велес», автор-прозаик и автор телеграм-канала «VELES тихонько пишет» победил в номинации «Судьба человека» и получил сертификат на 500 тыс. рублей. Воин из Самары с первых дней начала проведения спецоперации является участником боевых действий.
- Наша страна проводит специальную военную операцию. Очень важно рассказывать о том, зачем Россия это делает, что происходит в зоне боевого соприкосновения, на новых территориях. В зоне СВО в непростых условиях работают военные корреспонденты. Их задача – не просто давать новости, а говорить людям правду. Эти люди, их мужество и решимость мы решили поддержать специальной номинацией, – сказал Юрий Трутнев.
Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Юрия Трутнева. Она удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича Арсеньева. За шесть сезонов на соискание премии поступило более 500 заявок от писателей из более чем 25 субъектов России.
В 2023 году, в пятом сезоне премии, сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» председателя бурятского отделения Союза писателей Сергея Доржиева стал победителем в номинации «Короткая проза». В 2020 году премию в той же номинации за книгу «Если бы карма» получил бурятский писатель Константин Сонголов.
В феврале прошлого года по инициативе полпреда было принято решение об учреждении специальных сессий премии для поощрения авторов произведений, связанных со спец операцией. В жюри специальных сессий вошли представители Минкультуры России, ТАСС, Литературного института им. А.М. Горького, Союза журналистов России, а также ведущие военные корреспонденты.
Учредители специальных сессий отошли от общепринятых канонов оценки произведений по форматам, обозначив что каждая номинация – это в первую очередь смысл, независимо от формата подачи. Это может быть очерком, блогом, фотографией и другими форматами.
Специальная сессия включает в себя четыре номинации: «Судьба человека на СВО. Как становятся героями» (реальные истории людей, резко изменивших свою жизнь и пошедших на защиту страны); «Ждем тебя!» (истории семей защитников Родины); «Шаги к победе» (истории переформатирования предприятий, открытия новых производств); «За регулярное освещение специальной военной операции» (специальная номинация от Юрия Трутнева). За два года победителями специальной сессии стало 12 человек.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Боец с позывным «Велес», автор-прозаик и автор телеграм-канала «VELES тихонько пишет» победил в номинации «Судьба человека» и получил сертификат на 500 тыс. рублей. Воин из Самары с первых дней начала проведения спецоперации является участником боевых действий.
- Наша страна проводит специальную военную операцию. Очень важно рассказывать о том, зачем Россия это делает, что происходит в зоне боевого соприкосновения, на новых территориях. В зоне СВО в непростых условиях работают военные корреспонденты. Их задача – не просто давать новости, а говорить людям правду. Эти люди, их мужество и решимость мы решили поддержать специальной номинацией, – сказал Юрий Трутнев.
Общероссийская литературная премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Юрия Трутнева. Она удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича Арсеньева. За шесть сезонов на соискание премии поступило более 500 заявок от писателей из более чем 25 субъектов России.
В 2023 году, в пятом сезоне премии, сборник повестей и рассказов «Звезда наша путеводная» председателя бурятского отделения Союза писателей Сергея Доржиева стал победителем в номинации «Короткая проза». В 2020 году премию в той же номинации за книгу «Если бы карма» получил бурятский писатель Константин Сонголов.
В феврале прошлого года по инициативе полпреда было принято решение об учреждении специальных сессий премии для поощрения авторов произведений, связанных со спец операцией. В жюри специальных сессий вошли представители Минкультуры России, ТАСС, Литературного института им. А.М. Горького, Союза журналистов России, а также ведущие военные корреспонденты.
Учредители специальных сессий отошли от общепринятых канонов оценки произведений по форматам, обозначив что каждая номинация – это в первую очередь смысл, независимо от формата подачи. Это может быть очерком, блогом, фотографией и другими форматами.
Специальная сессия включает в себя четыре номинации: «Судьба человека на СВО. Как становятся героями» (реальные истории людей, резко изменивших свою жизнь и пошедших на защиту страны); «Ждем тебя!» (истории семей защитников Родины); «Шаги к победе» (истории переформатирования предприятий, открытия новых производств); «За регулярное освещение специальной военной операции» (специальная номинация от Юрия Трутнева). За два года победителями специальной сессии стало 12 человек.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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