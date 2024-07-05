Жителей Бурятии призывают быть внимательными на водоемах республики

На территории республики установилась очень жаркая погода. Жители Бурятии стали активно отдыхать на водоемах, вследствие чего участились случаи гибели людей и, в частности, детей.

- С начала летнего купального сезона утонуло 14 человек, среди которых 6 несовершеннолетних. В большинстве случаев к трагедии приводит переоценка своих сил и возможностей, а также купание в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС и призвали быть внимательнее при отдыхе на водоемах республики.

Спасатели напомнили основные причины, из-за которых человек может утонуть:

- Переохлаждение - наступает тем быстрее, чем более низкую температуру имеет вода;

- Остановка сердца - обычно происходит в результате резкого колебания температур при нырянии в холодную воду;

- Мышечные спазмы - утопление из-за спазма скелетной мускулатуры происходит у неопытных пловцов;

- Травмы - обычно возникают при купании в малознакомых местах. Удар головой о дно, сопровождающийся утратой сознания или переломом шейных позвонков, с последующей парализацией;

- Объясните детям правила поведения и безопасности на воде. Ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше если он будет отдыхать у воды под контролем с Вашей стороны. Будьте бдительны и осторожны, - призвали жителей Бурятии спасатели.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

Фото: Номер один