Общество 05.07.2024 в 13:03

Жителей Бурятии призывают быть внимательными на водоемах республики

С начала летнего купального сезона уже утонуло 14 детей и взрослых
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителей Бурятии призывают быть внимательными на водоемах республики

На территории республики установилась очень жаркая погода. Жители Бурятии стали активно отдыхать на водоемах, вследствие чего участились случаи гибели людей и, в частности, детей.

- С начала летнего купального сезона утонуло 14 человек, среди которых 6 несовершеннолетних. В большинстве случаев к трагедии приводит переоценка своих сил и возможностей, а также купание в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС и призвали быть внимательнее при отдыхе на водоемах республики.

Спасатели напомнили основные причины, из-за которых человек может утонуть:

- Переохлаждение - наступает тем быстрее, чем более низкую температуру имеет вода;

- Остановка сердца - обычно происходит в результате резкого колебания температур при нырянии в холодную воду;

- Мышечные спазмы - утопление из-за спазма скелетной мускулатуры происходит у неопытных пловцов;

- Травмы - обычно возникают при купании в малознакомых местах. Удар головой о дно, сопровождающийся утратой сознания или переломом шейных позвонков, с последующей парализацией;

- Объясните детям правила поведения и безопасности на воде. Ребенок не всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому лучше если он будет отдыхать у воды под контролем с Вашей стороны. Будьте бдительны и осторожны, - призвали жителей Бурятии спасатели.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112».

   

Фото: Номер один

 

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