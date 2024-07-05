Общество 05.07.2024 в 13:37

В Бурятии искусственно вырастят более 5 миллионов сеянцев сосны

За ними будут ухаживать в специально построенных теплицах
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии искусственно вырастят более 5 миллионов сеянцев сосны

В Бурятии искусственно вырастят более 5 миллионов сеянцев сосны. Лесники проконтролируют весь цикл выращивания сеянца – от маленького семечка до молодого деревца, которое высадят в лес. 

Это будет сделано с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой.  Как уверяют специалисты, преимуществами этой системы является возможность удлиненных сроков посадки, высокая приживаемость и хороший рост в соответствующих лесорастительных условиях.  

- Сотрудники АУ РБ «Лесресурс» продуктивно ведут работу в данном направлении, на базе учреждения за счет собственных средств организации уже возведены три теплицы на площади 510 квадратных метров, в которых выращивают сеянцы с закрытой корневой системой, - пояснил Юрий Березин, замначальника отдела воспроизводства лесов.


К осени планируется вырастить порядка 205,5 тысяч сеянцев сосны. Общее количество сеянцев по всей республике, составит свыше 5 миллионов. Все работы по искусственном лесовосстановлению выполняются в рамках национального проекта «Экология», регионального проекта «Сохранения лесов».

   

Фото: РАЛХ

 

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