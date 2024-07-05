В Улан-Удэ ТГК-14 вынашивает планы поднять тарифы «по-читински»

В Бурятии с 1 июля выросли цены по жилищно-коммунальному хозяйству. Республиканская служба по тарифам установила новые тарифы, которые увеличились в среднем на 8-9%. В недалеком будущем к «ценовому флешмобу» планирует присоединиться и ТГК-14. Стоит отметить, что на прошлой неделе в мэрии Улан-Удэ состоялось совещание по вопросу актуализации схемы теплоснабжения нашего города на 2025 год. Где энергетики вновь подняли вопрос об ускоренном росте тарифа на ТГК-14 с целью увеличения «инвестиций» в инфраструктуру.Поднятие тарифов на коммунальные услуги произошло с 1 июля по всей стране. Региональные чиновники ссылаются на постановление российского правительства, которым установлена ежегодная индексация затрат на топливо, заработную плату работников энергетики и ЖКХ, материально-технические ресурсы, работы по ремонту, реконструкции энергетического оборудования и т. д. На те же самые «траты-затраты» сослалась и наша Республиканская служба по тарифам, увеличив стоимость услуг на ЖКХ.По данным ведомства, для каждого региона постановлением правительства Российской Федерации на 2024 год утвержден «потолок» подорожания, так называемый предельный индекс. Например, максимум на 4% - для Хакасии и до 15% - для Забайкальского края. Для Бурятии установлен средний индекс увеличения оплаты гражданами коммунальных услуг в размере 9,3%. В среднем по республике рост тарифов на ЖКХ уложился в утвержденный процент. Однако нашим соседям явно не повезло.ТГК-14 пролоббировало ускоренный рост тарифов в Забайкалье и теперь намеревается пролоббировать реформу тарифообразования у нас в регионе.Отметим, что с этого года тариф на тепло в Чите будет подниматься на уровень инфляции плюс еще 3%. Такое повышение связано с введением в городе особой ценовой зоны, сообщил председатель совета директоров и контролирующий акционер ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев в интервью «Коммерсантъ». По его словам, это необходимо, чтобы модернизировать сети.- Надбавка в 3% служит источником инвестиционного развития. В конце текущего года начнем переход на поэтапное увеличение тарифа до экономически обоснованного уровня с учетом инвестиций, - сказал он.Поскольку ТГК-14 действует и в Бурятии, подобная схема может быть распространена и на наш регион, чего энергетики и не скрывают. Именно подготовке к росту тарифов «по-читински» и был посвящен первый этап: так называемые «общественные слушания по актуализированной схеме теплоснабжения г. Улан-Удэ».В рамках слушаний энергетики попытались доказать, с одной стороны, нехватку тепловых мощностей в городе, а с другой - необходимость «дополнительных инвестиций». Естественно, за счет потребителя, как в Чите, где надбавку в 3% уже включили в тариф на второе полугодие 2024 года. Что вывело Читу в «лидеры».- Все желающие и те, у кого есть вопросы к ТГК-14, могли прийти на общественные слушания и высказать свои «пожелания» для включения в документ, по которому будет работать ТГК-14 в сезон 2024 – 2025 года. Поэтому что предусмотрели в документе, то и будет соблюдать ТГК-14, - сообщил эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев.По словам эксперта в области теплоэнергетики Владимира Афанасьева, документ получился объемным, но есть там, пожалуй, самое главное - «Утверждаемая часть».- Там сказано, что начиная с 2021 года численность города Улан-Удэ снижается. А это один из главных показателей работы властей по планированию будущей работы, - говорит Афанасьев.Больше всего эксперта поразил в документе такой вывод: «Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчетное значение температуры наружного воздуха минус 35ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчетных значений тепловых потерь».- Открыто признается, что ТГК-14 фактически недодает тепло городу, - заявил он. - Ведь кто у нас обеспечивает львиную долю поставок теплоэнергии Улан-Удэ? ТГК-14. При этом, признавая недостаток тепла, энергетики напрочь отказываются подтвердить нехватку тепла в квартирах горожан в зимний период.«Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют», - заявляется в документе.- Конечно же, это не так, жалобы есть, и их огромное количество, но только часть из них доходит до конкретных звонков в управляющие компании в связи с еле теплыми батареями отопления, большинство просто дополнительно включает электрические обогреватели, - возмущается эксперт.По словам Владимира Афанасьева, рассмотренная схема теплоснабжения «изначально базируется на неверных (искаженных) данных, поэтому рассматривать его не было смысла в таком варианте». Он полагает, что «документ был разработан и принят с целью «помочь ТГК-14 проводить прежнюю политику, когда вместо понижения тарифа его планируют ежегодно повышать». Причем в ускоренном варианте «с инвестиционной составляющей за счет завышенного тарифа».Далее эти деньги будут освоены, но насколько при этом увеличится надежность теплоснабжения и, главное, тепловые мощности - вопрос. Ведь, как недавно выяснил эксперт, ТГК-14 приступила к демонтажу двух резервных котлов на ТЭЦ-1 - № 12 и 13. Они ранее работали на мазуте и включались в период пиковых холодов, позволяя городу поддержать тепловой контур, в том числе и в период аварий.Таким образом, в Улан-Удэ мы видим и одновременное увеличение тарифа на тепло, и сокращение тепловой мощности ТЭЦ-1. При ежегодном росте числа подключаемых к сетям Улан-Удэ жилых микрорайонов и ликвидации не только резервных котлов, но и целых котельных. Пусть небольших, но позволяющих отапливать отдаленные районы города, не усугубляя дефицит тепла на «старушке» ТЭЦ-1. К чему приведет эта бездумная политика уже нынешней зимой - одному богу известно.Фото: «Номер один»