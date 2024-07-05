В 2023 году в Бурятии в брак вступили 5876 пар

В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности Бурятстат поделился интересной статистикой. В 2023 году в Бурятии 5876 пар вступили в брак (6,0 браков на 1000 населения). Впервые вступили в него 66,6% мужчин и 63,6% женщин, повторно вступили в брак 33,4% мужчин и 36,4% женщин.

- Активнее всего в раннем возрасте вступают в брак женщины, нежели мужчины. Так, среди несовершеннолетних, связавших себя узами брака, 35 девушек и лишь 7 юношей. Зато в возрасте 60 лет и старше вступили в брак 207 мужчин и 117 женщин. В целом браки наиболее активно заключаются мужчинами и женщинами в возрасте 20-29 лет, - прокомментировали в Бурятстате.

Что касается уровня образования, то большинство вступающих в брак обладают одинаковым уровнем образования, добавили в Бурятстате.

В 2023 году заключили брак 2078 невест с высшим и неполным высшим образованием, при этом у 55,1% невест жених имел аналогичное образование. Подобная ситуация наблюдается и среди невест со средним профессиональным образованием (57,4%).

По итогам 2023 года наиболее часто вступали в брак жители Кяхтинского района и г. Северобайкальска (по 7,8 браков на 1000 населения), на втором и третьем месте расположились Бичурский (7,5) и Хоринский (7,3) районы. Жители г. Улан-Удэ показали весьма скромный результат в 5,5 браков на 1000 населения.

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