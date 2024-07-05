Для школьников Бурятии проводят экскурсии по пожарной безопасности

В районах Бурятии проходят профилактические мероприятия для детей по пожарной безопасности, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС. С начала недели в районах республики с детьми было проведено 7 экскурсий в пожарные части, 6 уроков безопасности и 12 конкурсов на темы пожарной безопасности.

Во время уроков и экскурсий огнеборцы и инструкторы противопожарной профилактики рассказывают детям об основных правилах пожарной безопасности и напоминают школьникам об опасности игр со спичками и зажигалками, что нельзя разводить костры на природе, поджигать сухую траву, мусор и тополиный пух.

Также ребятам рассказывают о необходимых действиях при обнаружении возгорания в доме и на улице.

Помимо этого, детям наглядно показывают и рассказывают о работе пожарных и при помощи какого оборудования огнеборцы тушат пожары.

- Такие наглядные уроки помогают сформировать у детей навыки грамотного поведения при возникновении пожара и воспитать гражданскую ответственность в области пожарной безопасности, - отметили в агентстве.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС