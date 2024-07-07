Общество 07.07.2024 в 07:00
В Бурятии открыли ящик Пандоры?
Новый антиалкогольный закон может привести к росту продаж суррогата
Текст: Наталия Грюнвальд
Проблема злоупотребления спиртными напитками в последнее время является актуальной. Вот уже несколько лет Бурятия не вылезает из списка наиболее пьющих регионов страны. Местные власти вступили в борьбу со спиртом, однако единственный в городе вытрезвитель опасается, что если перекроют кислород легальному бизнесу - откроют ворота подпольному.
Запрет за запретом
На прошедшем заседании Народного Хурала депутаты приняли разработанный правительством региона антиалкогольный законопроект. Это значит, что сo следующего года спиртные напитки в республике будут продавать c 11:00 дo 20:00. Кроме того, ограничения коснутся как магазинов в жилых домах, так и oбъeктoв городских общепитов.
- Законопроектом вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях МКД (многоквартирных домов. - Прим. ред.). В республике всего 2684 таких объекта. Из этого количества порядка 17% расположено в многоквартирных домах. Под нормы действия законопроекта попадет 448 торговых объектов, - отметил в докладе министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
Среди других запретительных мер можно подметить введение дополнительных трезвых дней, которых в общей сложности насчитывается 17.
Также «полусухой закон» подразумевает под собой ограничения продажи алкоголя путем разливаек. Например, если «точка» расположена в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то продавать через нее горячительные напитки можно только при наличии большой площади зала - она должна превышать 50 м².
Стоит отметить, что для предпринимателей, имеющих право продавать алкоголь в розницу, нововведением повышается уставный капитал с 60 тыс. рублей до 300 тысяч.
По информации министра здравоохранения Бурятии, при подготовке законопроекта правительство использовало практику Якутии. Там за восемь лет запрет продажи алкоголя снизил смертность населения от внешних причин на 30%, от алкоголизма и алкогольных психозов - на 52%, а число правонарушений - на 15,2%. Параллельно увеличилась и продолжительность жизни, сейчас она составляет 72 года. В Бурятии же люди в среднем живут до 69 лет.
- Мы понимаем, что законопроект достаточно жесткий. Понятно, что будут определенные последствия: потеряем доходы в бюджет, закроется ряд кафе. Но дело в том, что на чаше весов, вообще-то, стоит жизнь человека, - подчеркнула председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
Ночлежка для пьяных
Специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открыла свои двери в 2021 году. За это время через нее прошло 6090 человек. Из которых 1470 поступило с начала текущего года.
- Из всех когда-либо к нам поступивших 95% составляют мужчины. Например, в мае этого года услугами нашего вытрезвителя воспользовались 239 человек, 20 из них - женщины. Средний возраст «постоянных клиентов» варьируется от 40 до 50 лет. Бывают люди и старше. Даже за 60 годков переваливает. В основном это прожженная категория. Граждане, кто давно нигде не работает, а лишь перебивается мелкими заработками. Чтоб на бутылку хватило, - рассказывает руководитель вытрезвителя Владимир Миронов.
Сотрудники учреждения отмечают, что молодежи у них практически не бывает. Если встречаются, то это единичные случаи.
- Из самых молодых к нам как-то попали студентки. Это были девушки лет 19-20. Представительницы слабого пола находились в невменяемом состоянии, даже пробили ногами гипсокартонное перекрытие вдоль батарей. Такого мы, конечно, не ожидали. Вообще буйные граждане всегда доставляются в изолятор временного содержания. По-народному, в «обезьянник». Если же у человека налицо все признаки белой горячки, то в наркологический диспансер, - говорит Владимир Миронов.
В улан-удэнском вытрезвителе имеются два крыла: мужская комната - на десять кроватей и женская - на пять коек. И этого более чем хватает.
- Если брать усредненно, то в сутки к нам поступает около восьми человек. У нас здесь не отель с развлечениями и питанием. Максимум, что мы можем предложить людям, это воду. Текучесть очень большая. Приняли - отпустили. Поспал - ушел. Но свыше суток мы держать никого не можем, - объясняет руководитель.
Стоит отметить, что «соседом по комнате» может стать абсолютно любой. В вытрезвитель попадают не только выпивохи со стажем, но и граждане без определенного места жительства. Принимают таких новоселов с особым условием.
- Сначала загоняем их в душ, затем выдаем чистую запасную одежду и тапочки. Но, понимаете, запах же, он все равно остается, - разводит руками Миронов.
Откроют ящик Пандоры?
Руководитель специализированной организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, отметил, что взяться за проблему доступности спиртных напитков надо было давно. Правда при запретах всегда остается риск.
- Сократить часы продажи спиртного, запретить торговлю через разливайки в жилых домах, ввести дополнительные дни трезвости - это все хорошо. Но дело в том, что закрытие одного пути может распахнуть двери другому. У нас в регионе очень хорошо развита продажа из-под полы. Злачных мест предостаточно. Надо в первую очередь с этим бороться. Уйдут легальщики - придут подпольщики. Они-то людей и травят. Знаете, как это работает? Закупается чистый спирт, разливается в сомнительных пропорциях по бутылкам, этикетка чпок, крышка хлоп - и на продажу, - сетует Владимир Миронов.
Хуже, когда в дело вступает химический спирт. Который, например, используется при производстве антифриза, очистителей и т. д. Но при этом некоторые не брезгуют им.
Напомним, в прошлом месяце три улан-удэнца попали в больницу с токсическим отравлением. Причиной послужил выпитый ими антифриз. Двое мужчин и женщина поступили в приемно-диагностическое отделение больницы в крайне тяжелом, бессознательном состоянии. Пациентам диагностировали поражения головного мозга и почек. Все они оказались в реанимации и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Один из пострадавших скончался. Однако, справедливости ради, отметим, что ограничения на продажу еще нет, а люди травятся. Впрочем, легальному бизнесу не связывают руки - можно арендовать отдельно стоящее здание и при соблюдении требований продолжить продажу алкоголя.
- Если значительно ограничат продажу алкоголя одним, то выручка польется рекой у недобросовестных предпринимателей. Легальные компании выпускают качественный алкоголь, соблюдают нормы, платят налоги. А теневой бизнес делает то, что ему вздумается. Посмотрим, что из этого получится. Загадывать не будем, - подытоживает руководитель городского вытрезвителя.
Неизвестно, насколько верный путь выбрала Бурятия. Покажет время. Однако совершенно точно можно сказать, что начинать борьбу с алкоголизацией населения с чего-то нужно.
Фото: «Номер один»
Запрет за запретом
На прошедшем заседании Народного Хурала депутаты приняли разработанный правительством региона антиалкогольный законопроект. Это значит, что сo следующего года спиртные напитки в республике будут продавать c 11:00 дo 20:00. Кроме того, ограничения коснутся как магазинов в жилых домах, так и oбъeктoв городских общепитов.
- Законопроектом вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях МКД (многоквартирных домов. - Прим. ред.). В республике всего 2684 таких объекта. Из этого количества порядка 17% расположено в многоквартирных домах. Под нормы действия законопроекта попадет 448 торговых объектов, - отметил в докладе министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.
Среди других запретительных мер можно подметить введение дополнительных трезвых дней, которых в общей сложности насчитывается 17.
Также «полусухой закон» подразумевает под собой ограничения продажи алкоголя путем разливаек. Например, если «точка» расположена в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то продавать через нее горячительные напитки можно только при наличии большой площади зала - она должна превышать 50 м².
Стоит отметить, что для предпринимателей, имеющих право продавать алкоголь в розницу, нововведением повышается уставный капитал с 60 тыс. рублей до 300 тысяч.
По информации министра здравоохранения Бурятии, при подготовке законопроекта правительство использовало практику Якутии. Там за восемь лет запрет продажи алкоголя снизил смертность населения от внешних причин на 30%, от алкоголизма и алкогольных психозов - на 52%, а число правонарушений - на 15,2%. Параллельно увеличилась и продолжительность жизни, сейчас она составляет 72 года. В Бурятии же люди в среднем живут до 69 лет.
- Мы понимаем, что законопроект достаточно жесткий. Понятно, что будут определенные последствия: потеряем доходы в бюджет, закроется ряд кафе. Но дело в том, что на чаше весов, вообще-то, стоит жизнь человека, - подчеркнула председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.
Ночлежка для пьяных
Специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открыла свои двери в 2021 году. За это время через нее прошло 6090 человек. Из которых 1470 поступило с начала текущего года.
- Из всех когда-либо к нам поступивших 95% составляют мужчины. Например, в мае этого года услугами нашего вытрезвителя воспользовались 239 человек, 20 из них - женщины. Средний возраст «постоянных клиентов» варьируется от 40 до 50 лет. Бывают люди и старше. Даже за 60 годков переваливает. В основном это прожженная категория. Граждане, кто давно нигде не работает, а лишь перебивается мелкими заработками. Чтоб на бутылку хватило, - рассказывает руководитель вытрезвителя Владимир Миронов.
Сотрудники учреждения отмечают, что молодежи у них практически не бывает. Если встречаются, то это единичные случаи.
- Из самых молодых к нам как-то попали студентки. Это были девушки лет 19-20. Представительницы слабого пола находились в невменяемом состоянии, даже пробили ногами гипсокартонное перекрытие вдоль батарей. Такого мы, конечно, не ожидали. Вообще буйные граждане всегда доставляются в изолятор временного содержания. По-народному, в «обезьянник». Если же у человека налицо все признаки белой горячки, то в наркологический диспансер, - говорит Владимир Миронов.
В улан-удэнском вытрезвителе имеются два крыла: мужская комната - на десять кроватей и женская - на пять коек. И этого более чем хватает.
- Если брать усредненно, то в сутки к нам поступает около восьми человек. У нас здесь не отель с развлечениями и питанием. Максимум, что мы можем предложить людям, это воду. Текучесть очень большая. Приняли - отпустили. Поспал - ушел. Но свыше суток мы держать никого не можем, - объясняет руководитель.
Стоит отметить, что «соседом по комнате» может стать абсолютно любой. В вытрезвитель попадают не только выпивохи со стажем, но и граждане без определенного места жительства. Принимают таких новоселов с особым условием.
- Сначала загоняем их в душ, затем выдаем чистую запасную одежду и тапочки. Но, понимаете, запах же, он все равно остается, - разводит руками Миронов.
Откроют ящик Пандоры?
Руководитель специализированной организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, отметил, что взяться за проблему доступности спиртных напитков надо было давно. Правда при запретах всегда остается риск.
- Сократить часы продажи спиртного, запретить торговлю через разливайки в жилых домах, ввести дополнительные дни трезвости - это все хорошо. Но дело в том, что закрытие одного пути может распахнуть двери другому. У нас в регионе очень хорошо развита продажа из-под полы. Злачных мест предостаточно. Надо в первую очередь с этим бороться. Уйдут легальщики - придут подпольщики. Они-то людей и травят. Знаете, как это работает? Закупается чистый спирт, разливается в сомнительных пропорциях по бутылкам, этикетка чпок, крышка хлоп - и на продажу, - сетует Владимир Миронов.
Хуже, когда в дело вступает химический спирт. Который, например, используется при производстве антифриза, очистителей и т. д. Но при этом некоторые не брезгуют им.
Напомним, в прошлом месяце три улан-удэнца попали в больницу с токсическим отравлением. Причиной послужил выпитый ими антифриз. Двое мужчин и женщина поступили в приемно-диагностическое отделение больницы в крайне тяжелом, бессознательном состоянии. Пациентам диагностировали поражения головного мозга и почек. Все они оказались в реанимации и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Один из пострадавших скончался. Однако, справедливости ради, отметим, что ограничения на продажу еще нет, а люди травятся. Впрочем, легальному бизнесу не связывают руки - можно арендовать отдельно стоящее здание и при соблюдении требований продолжить продажу алкоголя.
- Если значительно ограничат продажу алкоголя одним, то выручка польется рекой у недобросовестных предпринимателей. Легальные компании выпускают качественный алкоголь, соблюдают нормы, платят налоги. А теневой бизнес делает то, что ему вздумается. Посмотрим, что из этого получится. Загадывать не будем, - подытоживает руководитель городского вытрезвителя.
Неизвестно, насколько верный путь выбрала Бурятия. Покажет время. Однако совершенно точно можно сказать, что начинать борьбу с алкоголизацией населения с чего-то нужно.
Фото: «Номер один»
Тегиалкоголь