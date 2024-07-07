В Бурятии открыли ящик Пандоры?

Проблема злоупотребления спиртными напитками в последнее время является актуальной. Вот уже несколько лет Бурятия не вылезает из списка наиболее пьющих регионов страны. Местные власти вступили в борьбу со спиртом, однако единственный в городе вытрезвитель опасается, что если перекроют кислород легальному бизнесу - откроют ворота подпольному.На прошедшем заседании Народного Хурала депутаты приняли разработанный правительством региона антиалкогольный законопроект. Это значит, что сo следующего года спиртные напитки в республике будут продавать c 11:00 дo 20:00. Кроме того, ограничения коснутся как магазинов в жилых домах, так и oбъeктoв городских общепитов.- Законопроектом вводится запрет на розничную продажу алкогольной продукции в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях МКД (многоквартирных домов. - Прим. ред.). В республике всего 2684 таких объекта. Из этого количества порядка 17% расположено в многоквартирных домах. Под нормы действия законопроекта попадет 448 торговых объектов, - отметил в докладе министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Виктор Винокурцев.Среди других запретительных мер можно подметить введение дополнительных трезвых дней, которых в общей сложности насчитывается 17.Также «полусухой закон» подразумевает под собой ограничения продажи алкоголя путем разливаек. Например, если «точка» расположена в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то продавать через нее горячительные напитки можно только при наличии большой площади зала - она должна превышать 50 м².Стоит отметить, что для предпринимателей, имеющих право продавать алкоголь в розницу, нововведением повышается уставный капитал с 60 тыс. рублей до 300 тысяч.По информации министра здравоохранения Бурятии, при подготовке законопроекта правительство использовало практику Якутии. Там за восемь лет запрет продажи алкоголя снизил смертность населения от внешних причин на 30%, от алкоголизма и алкогольных психозов - на 52%, а число правонарушений - на 15,2%. Параллельно увеличилась и продолжительность жизни, сейчас она составляет 72 года. В Бурятии же люди в среднем живут до 69 лет.- Мы понимаем, что законопроект достаточно жесткий. Понятно, что будут определенные последствия: потеряем доходы в бюджет, закроется ряд кафе. Но дело в том, что на чаше весов, вообще-то, стоит жизнь человека, - подчеркнула председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.Специализированная организация для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, открыла свои двери в 2021 году. За это время через нее прошло 6090 человек. Из которых 1470 поступило с начала текущего года.- Из всех когда-либо к нам поступивших 95% составляют мужчины. Например, в мае этого года услугами нашего вытрезвителя воспользовались 239 человек, 20 из них - женщины. Средний возраст «постоянных клиентов» варьируется от 40 до 50 лет. Бывают люди и старше. Даже за 60 годков переваливает. В основном это прожженная категория. Граждане, кто давно нигде не работает, а лишь перебивается мелкими заработками. Чтоб на бутылку хватило, - рассказывает руководитель вытрезвителя Владимир Миронов.Сотрудники учреждения отмечают, что молодежи у них практически не бывает. Если встречаются, то это единичные случаи.- Из самых молодых к нам как-то попали студентки. Это были девушки лет 19-20. Представительницы слабого пола находились в невменяемом состоянии, даже пробили ногами гипсокартонное перекрытие вдоль батарей. Такого мы, конечно, не ожидали. Вообще буйные граждане всегда доставляются в изолятор временного содержания. По-народному, в «обезьянник». Если же у человека налицо все признаки белой горячки, то в наркологический диспансер, - говорит Владимир Миронов.В улан-удэнском вытрезвителе имеются два крыла: мужская комната - на десять кроватей и женская - на пять коек. И этого более чем хватает.- Если брать усредненно, то в сутки к нам поступает около восьми человек. У нас здесь не отель с развлечениями и питанием. Максимум, что мы можем предложить людям, это воду. Текучесть очень большая. Приняли - отпустили. Поспал - ушел. Но свыше суток мы держать никого не можем, - объясняет руководитель.Стоит отметить, что «соседом по комнате» может стать абсолютно любой. В вытрезвитель попадают не только выпивохи со стажем, но и граждане без определенного места жительства. Принимают таких новоселов с особым условием.- Сначала загоняем их в душ, затем выдаем чистую запасную одежду и тапочки. Но, понимаете, запах же, он все равно остается, - разводит руками Миронов.Руководитель специализированной организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, отметил, что взяться за проблему доступности спиртных напитков надо было давно. Правда при запретах всегда остается риск.- Сократить часы продажи спиртного, запретить торговлю через разливайки в жилых домах, ввести дополнительные дни трезвости - это все хорошо. Но дело в том, что закрытие одного пути может распахнуть двери другому. У нас в регионе очень хорошо развита продажа из-под полы. Злачных мест предостаточно. Надо в первую очередь с этим бороться. Уйдут легальщики - придут подпольщики. Они-то людей и травят. Знаете, как это работает? Закупается чистый спирт, разливается в сомнительных пропорциях по бутылкам, этикетка чпок, крышка хлоп - и на продажу, - сетует Владимир Миронов.Хуже, когда в дело вступает химический спирт. Который, например, используется при производстве антифриза, очистителей и т. д. Но при этом некоторые не брезгуют им.Напомним, в прошлом месяце три улан-удэнца попали в больницу с токсическим отравлением. Причиной послужил выпитый ими антифриз. Двое мужчин и женщина поступили в приемно-диагностическое отделение больницы в крайне тяжелом, бессознательном состоянии. Пациентам диагностировали поражения головного мозга и почек. Все они оказались в реанимации и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Один из пострадавших скончался. Однако, справедливости ради, отметим, что ограничения на продажу еще нет, а люди травятся. Впрочем, легальному бизнесу не связывают руки - можно арендовать отдельно стоящее здание и при соблюдении требований продолжить продажу алкоголя.- Если значительно ограничат продажу алкоголя одним, то выручка польется рекой у недобросовестных предпринимателей. Легальные компании выпускают качественный алкоголь, соблюдают нормы, платят налоги. А теневой бизнес делает то, что ему вздумается. Посмотрим, что из этого получится. Загадывать не будем, - подытоживает руководитель городского вытрезвителя.Неизвестно, насколько верный путь выбрала Бурятия. Покажет время. Однако совершенно точно можно сказать, что начинать борьбу с алкоголизацией населения с чего-то нужно.Фото: «Номер один»