В Улан-Удэ начался суд над супер-мошенницей

Сегодня, 5 июля, в Октябрьском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении Алины Банзаровой, обвиняемой по ст. 159 - мошенничество. 33-летняя жительница Бурятии втиралась в доверие к людям и под разными предлогами выманивала у них немалые деньги. На сегодня известно пока о 15 пострадавших.

«Номер один» подробно рассказывал о проделках супер-мошенницы 1,5 года назад. На судебное заседание 5 июля пришли шесть из 15 ее жертв. В ходе судебного заседания мы узнали, что Алина родилась в 1991 году, безработная, не замужем, детей нет. Образование у женщины средне-специальное и неоконченное высшее. Сейчас Алина намерена стать самозанятой.

Обманывала доверчивых граждан Алина по стандартной схеме: рассказывала, что занимается торгами, выкупает арестованное имущество за копейки, потом продает. Когда ей денег не хватает, она берет их в долг у знакомых, а потом возвращает с большими процентами. Далее энергичный «инвестор» говорила, что зарегистрирует как участника торгов, брала паспортные данные и расчетный счет. Как только Алине «падали» на счет деньги жертвы, она сводила общение к минимуму, а потом и вовсе прекращала общаться с обманутым человеком.

Из каждой своей жертвы Алина пыталась выжать по максимуму, практически все люди брали кредиты, платить за которые приходится по сей день. Так, самую крупную сумму ей удалось выманить у одного из улан-удэнцев. Мужчина набрал кредитов на 2.5 миллиона и без тени сомнения отдал все деньги малознакомой женщине. Одной пожилой горожанке Алина представилась риелтором и предложила выгодную сделку – продать однокомнатную квартиру по ул. Спартака и купить большую трешку на пр. Победы. Женщина поверила Алине и в итоге осталась без денег и без квартиры.

Подобных историй набралось 15. Все жертвы требуют для Алины самого строгого наказания.

Прокурор зачитывал истории потерпевших в течение часа. Свою вину подсудимая не признала.

- Все хотели заработать, а деньги я возвращала по частям и от долгов не отказываюсь, - сказала Банзарова на судебном заседании.

На первом судебном заседании судья заслушала выступление прокурора, а также одну из потерпевших. Рассмотрение дела продолжится 19 июля.





Имя и фамилия подсудимой изменены.





Фото: "Номер один"