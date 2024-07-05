Общество 05.07.2024 в 16:30

Сегодня в Бурятии наградили супружеские пары и многодетные семьи

Награждение приурочено ко Дню семьи, любви и верности
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Текст: Служба информации "Номер один"
Сегодня в Бурятии наградили супружеские пары и многодетные семьи

В преддверии праздника – Дня семьи, любви и верности в Театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения самых крепких и многодетных семей.

- Сегодня мы вручаем 80 медалей «За любовь и верность». Среди награждаемых супружеских пар - 40 семей прожили в совместном браке 50 и более лет, 42 многодетные семьи, из которых 10 семей воспитали 5 и более детей, - рассказывает министр социальной защиты РБ Татьяна Быкова.

Среди награждаемых - труженики тыла, дети войны, ветераны труда и жругие жители Бурятии, награжденные государственными наградами Российской Федерации и республики Бурятия.



С 2014 года общественной награды «За любовь и верность» были удостоены более 700 семей Бурятии, - отметила министр.

- Спасибо всем Вам за сохранение и приумножение семейных ценностей, за те традиции, которые сохраняются в ваших семьях. Вы - пример для подражания нашему подрастающему поколению! Пусть любовь и верность всегда царят в ваших семьях! – поздравила Татьяна Быкова награжденных.

В рамках мероприятия также состоялось чествование и награждение 5 семей – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Эти семьи стали лучшими в номинациях – «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России».

А в начале праздника три пары заключили брак прямо на сцене театра и дали клятву любви и верности.

   

Фото: Телеграм канал министра социальной защиты населения РБ Татьяны Быковой

 

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