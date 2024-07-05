В прошлом году в Бурятии родилось больше мальчиков

Интересной статистикой поделился Бурятстат в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности. В 2023 году в республике родилось 10232 ребенка, из них 5306 мальчиков и 4926 девочек.

В зарегистрированном браке родилось 66,2% детей. По сравнению с 2022 годом число родившихся уменьшилось на 672 ребенка.

В целом по республике рождаемость составила 10,5 родившихся на 1000 населения.

Среди районов Бурятии наилучшие показатели рождаемости отмечены в Окинском (15,2 родившихся на 1000 населения), Закаменском (14,8), Хоринском (13,3), Джидинском (12,9) и Кижингинском (12,6) районах.

В Улан-Удэ уровень рождаемости составил 9,7 родившихся на 1000 населения.

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