Общество 05.07.2024 в 16:48

В прошлом году в Бурятии родилось больше мальчиков

Всего в республике появилось 10232 ребенка в 2023 году
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В прошлом году в Бурятии родилось больше мальчиков

Интересной статистикой поделился Бурятстат в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности. В 2023 году в республике родилось 10232 ребенка, из них 5306 мальчиков и 4926 девочек.

В зарегистрированном браке родилось 66,2% детей. По сравнению с 2022 годом число родившихся уменьшилось на 672 ребенка.

В целом по республике рождаемость составила 10,5 родившихся на 1000 населения.

Среди районов Бурятии наилучшие показатели рождаемости отмечены в Окинском (15,2 родившихся на 1000 населения), Закаменском (14,8), Хоринском (13,3), Джидинском (12,9) и Кижингинском (12,6) районах.

В Улан-Удэ уровень рождаемости составил 9,7 родившихся на 1000 населения.

 

Фото: Номер один

Все новости

Жители микрорайона в Улан-Удэ почти две недели жили без воды
05.07.2024 в 16:59
В прошлом году в Бурятии родилось больше мальчиков
05.07.2024 в 16:48
В Бурятии мошенники использовали 9-летнюю девочку для хищения денег
05.07.2024 в 16:44
Жители Бурятии шокированы ценами в гостиницах на Байкале
05.07.2024 в 16:31
Сегодня в Бурятии наградили супружеские пары и многодетные семьи
05.07.2024 в 16:30
Самолет совершил вынужденную посадку в Бурятии
05.07.2024 в 16:20
В Улан-Удэ горит барак
05.07.2024 в 16:09
В Улан-Удэ начался суд над супер-мошенницей
05.07.2024 в 16:05
Для школьников Бурятии проводят экскурсии по пожарной безопасности
05.07.2024 в 15:51
В 2023 году в Бурятии в брак вступили 5876 пар
05.07.2024 в 15:35
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

Читайте также
Жители микрорайона в Улан-Удэ почти две недели жили без воды

Холодная вода появлялась лишь днем

05.07.2024 в 16:59
Жители Бурятии шокированы ценами в гостиницах на Байкале

Туристы неприятно удивлены ценам и уровню сервиса

05.07.2024 в 16:31
Сегодня в Бурятии наградили супружеские пары и многодетные семьи
Награждение приурочено ко Дню семьи, любви и верности
05.07.2024 в 16:30
В Улан-Удэ начался суд над супер-мошенницей

Женщина обманом выманила у доверчивых граждан почти 11 миллионов рублей

05.07.2024 в 16:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru