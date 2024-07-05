Общество 05.07.2024 в 17:19

В Бурятии опять ожидается аномальная жара

С 6 по 8 июля температура повысится до +35 °С и выше
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии опять ожидается аномальная жара

После четырех дней жары и одного относительно прохладного дня с небольшим дождем в Бурятии вновь наступит аномальная жара.

По данным Бурятского гидрометеоцентра с 6 по 8 июля местами по республике воздух нагреется до +35 °С и выше.

06 июля по республике сохранится преимущественно жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град, ливни, по юго-западу и югу Байкала местами сильные дожди. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +15+20, местами +9+14, днем +28+33, местами по северной половине сильная жара до +38, по южному и среднему Прибайкалью +20+25.

В Улан-Удэ завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +18+20, днем +31+33.

- Избегайте перегрева на солнце, пейте больше воды, используйте одежду светлых тонов и головной убор, чтобы пережить аномальную жару, - предупредили в главном управлении МЧС по Бурятии.

 

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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