В пос. Селенгинск ограничат движение через железнодорожный переезд

На железнодорожном переезде в пос. Селенгинск Кабанского района Республики Бурятия (5559 км ВСЖД) в ночь с 5 на 6 июля 2024 года будут проводиться ремонтные работы.

- Движение автотранспортных средств будет ограничено с 20:00 5 июля до 08:00 6 июля. Время указано местное. Объезд для автомобилей в указанные часы будет организован через близлежащий переезд в пос. Тресково (5563 км ВСЖД), - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

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