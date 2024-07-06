Общество 06.07.2024 в 12:42

В Бурятии открыли мемориал заслуженному самосвалу

Грузовик "Magirus" вошел в историю строительства БАМа
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии открыли мемориал заслуженному самосвалу
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, сегодня состоялась сегодня самая торжественная часть празднования 50-летия БАМа в Бурятии.



«Вместе с участниками праздничной колонны бамовцев, жителей Северо-Байкальского района в Нижнеангарске открыли мемориал заслуженному самосвалу. На стройке в сложнейших условиях работало много разной техники, но самым любимым для тысяч водителей стал «Магирус».



По словам главы региона, герои БАМа начали и успешно завершили стройку века, сделали для нашей страны ещё один выход к океану. 

«И сегодня понятно, что это было провидческое решение». – отметил Алексей Цыденов.



Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова.

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