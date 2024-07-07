Общество 07.07.2024 в 15:08

Еще один житель Бурятии лишился машины из-за спиртного

Перед этим мужчину дважды останавливали в состоянии алкогольного опьянения
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Текст: Макар Захаров
Еще один житель Бурятии лишился машины из-за спиртного
В Бурятии жителя Кяхтинского района признали виновным в управлении автотранспортным средством в нетрезвом виде. Из материалов дела следует, что ранее привлеченный к административной ответственности за пьяную езду вновь сел нетрезвым за руль. На этот раз мужчина попал в ДТП.

«В ходе проведения проверки по обстоятельствам совершенного дорожно-транспортного происшествия сотрудниками ДПС ОГИБДД О МВД России по Кяхтинскому району было установлено, что гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердилось в результате освидетельствования»,

- сообщила пресс-служба Кяхтинского районного суда.
Мужчине назначено наказание в виде штрафа (200.000 рублей. - Прим.ред.) с лишением на 1,5 года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, суд конфисковал автомобиль, принадлежащий осужденному. Однако приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, не так давно Хоринский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении сельчанина из Кижинги. Его тоже осудили за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Второй раз мужчина попался еще в декабре 2022 года. Но только в этом году его по итогу лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на 2 года. В том числе изъяли машину «Honda Partner» (на которой он совершил преступление. - Прим.ред.), а также назначили 180 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

 

Фото: Pixabay.com



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