В Бурятии следователи разбираются, почему в селе нет аптек и ФАПа

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении прав граждан в селе Старая Брянь.«В СМИ и соцсетях сообщается об отсутствии медицинских учреждений в селе Старая Брянь. Единственный фельдшерско-акушерский пункт, введенный в эксплуатацию более 70 лет назад, с 2022 года не функционирует из-за ненадлежащего обслуживания и высокой степени физического износа несущих конструкций. В связи с этим более 500 местных жителей, в числе которых 90 детей, не имеют возможности получить первую помощь. Кроме того, в селе отсутствуют аптечные пункты. Строительство нового медицинского учреждения планируется только в 2028 году. Из-за отсутствия контроля за состоянием дорог в населенном пункте транспорт скорой помощи не может проехать к домам», - сообщили в следственном ведомстве.По данному факту Следственный комитет Бурятии сейчас начал процессуальную проверку. О ее результатах будет доложено Александру Бастрыкину.Фото: «Номер один»