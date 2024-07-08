В Улан-Удэ ливень потушил Вечный огонь

Прошедший вчера ливень потушил Вечный огонь на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, на данный момент его уже вновь зажгли.«В Комбинате по благоустройству находится капсула, в которой хранится пламя Вечного огня. Как только огонь тухнет, специалисты оперативно поджигают его с помощью этой капсулы», - сообщили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ