Общество 08.07.2024 в 10:27
В Улан-Удэ ливень потушил Вечный огонь
Коммунальщики вновь зажгли его с помощью специальной капсулы
Текст: Андрей Константинов
Прошедший вчера ливень потушил Вечный огонь на Мемориале Победы в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии города, на данный момент его уже вновь зажгли.
«В Комбинате по благоустройству находится капсула, в которой хранится пламя Вечного огня. Как только огонь тухнет, специалисты оперативно поджигают его с помощью этой капсулы», - сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«В Комбинате по благоустройству находится капсула, в которой хранится пламя Вечного огня. Как только огонь тухнет, специалисты оперативно поджигают его с помощью этой капсулы», - сообщили в мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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