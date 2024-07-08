Общество 08.07.2024 в 10:35

11 стран подтвердили участие во II Международном буддийском форуме в Бурятии

Форум состоится с 12 по 14 августа в Улан-Удэ
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Текст: Служба информации "Номер один"
11 стран подтвердили участие во II Международном буддийском форуме в Бурятии

На сегодня участие во II Международном буддийском форуме «Традиционный буддизм и вызовы современности» подтвердили представители 11 государств: Индии, Китая, Вьетнама, Шри-Ланки, Лаоса, Мьянмы, Монголии, Камбоджи, Непала, Бангладеша и Пакистана (возрастное ограничение 0+). Мероприятие состоится 12–14 августа в столице Республики Бурятия - Улан-Удэ. 

- Бурятия в очередной раз доказывает, что Бурятия – это ворота в Азию. Мы принимаем азиатский юридический форум, научную конференцию к 85-летию битвы на Халхин-Голе. Предстоящий Буддийский форум – одно из ключевых событий, которое объединит весь буддийский мир в России, послужит укреплению международных контактов. Это уникальная площадка, на которой вопросы буддизма обсуждают вместе политики, ученые и религиозные деятели, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В частности, в работе форума примут участие иностранные послы, ректоры буддийских университетов, представители общественных и научных организаций, буддийские священнослужители.

Проведение форума направлено на развитие научного, образовательного и культурного сотрудничества между буддийскими организациями разных стран.

В первый день форума, 12 августа, в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН пройдёт международная научная конференция «Буддизм в условиях изменяющегося мира». Она будет посвящена буддологическим исследованиям в России и мире, истории и философии буддизма, буддийской культуре и образованию, а также взаимодействию науки и буддизма.

В этот же день в Национальном музее откроется выставка «Шедевры буддийского бурятского искусства из Государственного Эрмитажа». Вечером гостей ждет яркий концерт от мастеров искусства Республики Бурятия.

Открытие II Международного форума «Традиционный буддизм и вызовы современности» состоится во вторник, 13 августа, в Физкультурно-спортивном комплексе Бурятии. В рамках дискуссионных панелей будут обсуждаться вопросы, посвященные буддийскому образованию, буддийской концепции сознания и её значению в современных практиках, традиционной восточной медицине, буддизму и экологии, традиционным ценностям, международному паломничеству и туризму, а также 260-летию установления Института Пандито Хамбо Лам в России.

14 августа форум продолжится на территории Иволгинского дацана «Хамбын хурэ» - центра Буддийской традиционной Сангхи России. Гости форума смогут принять участие в Хурале (молебне) «Бурхан Багшын магтаал», а также поклониться нетленному телу XII Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлову, феномену которого в этот же день будет посвящена конференция.

По предложению Сангхи России здесь будут обсуждаться послания Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова. Кроме этого, в 2024 году институту Пандито Хамбо Лам исполняется 260 лет - этому событию будет посвящена отдельная секция.

Перед началом форума, в Иволгинском дацане пройдут Учения Белой Тары и обряд построения Мандалы.

Регистрация на форум проходит до 5 августа на официальном сайте.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: правительство Бурятии

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Буддизм форум Бурятия

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