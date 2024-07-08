Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к зиме

– В период аномальной жары мы проверяем подготовку к зиме. Как говориться, готовь сани летом. Регламентные работы ведутся, контроль осуществляется. Но так как в ПАО «ТГК-14» произошла структурная реорганизация, мы действуем по принципу - доверяй, но проверяй. Все регламентные работы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 поставим на особый контроль. Соответствующие поручения даны, – сказал Игорь Шутенков.





Одно из основных замечаний – наличие воды в кабельном отсеке. Два года назад именно в этом отсеке произошло короткое замыкание и возгорание, которое привело к ограничению подачи теплоснабжения в более 700 многоквартирных домов Железнодорожного района. Здесь рабочие сделают гидроизоляцию по всей верхней поверхности. Были замечания и по несвоевременной ревизии электросборок. Энергетикам необходимо в день приводить в порядок одну сборку, чтобы успеть к началу отопительного сезона.





– Главный энергетик пообещал составить график и идти по нему. Из шести бульдозеров в работе – четыре, в ремонте – два. По итогам проверки составим акт, выдадим руководству ТГК-14 и будем требовать мероприятия по их исполнению. Главное, будем каждые две недели приезжать, смотреть исполнение, чтобы ни одну деталь не упустить и войти нормально в отопительный сезон, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил с проверкой ТЭЦ-1. Градоначальник осмотрел турбинный цех, где сейчас ремонтируют основное оборудование, диспетчерскую, побывал в транспортном цехе, где приводят в порядок спецтехнику. Муниципалитет второй год выдает паспорт готовности объекту согласно требованиям постановления правительства РФ.Во время проверки Игорь Шутенков также поручил ресурсоснабжающей организации усилить ремонтные работы на тепловых сетях. В этом году должны отремонтировать 25 участка, работы начаты только на трех.Фото: мэрия Улан-Удэ