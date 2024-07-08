Общество 08.07.2024 в 10:48

Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к зиме

Городские власти высказали руководству предприятия ряд замечаний
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил подготовку ТЭЦ-1 к зиме
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков посетил с проверкой ТЭЦ-1. Градоначальник осмотрел турбинный цех, где сейчас ремонтируют основное оборудование, диспетчерскую, побывал в транспортном цехе, где приводят в порядок спецтехнику. Муниципалитет второй год выдает паспорт готовности объекту согласно требованиям постановления правительства РФ.

– В период аномальной жары мы проверяем подготовку к зиме. Как говориться, готовь сани летом. Регламентные работы ведутся, контроль осуществляется. Но так как в ПАО «ТГК-14» произошла структурная реорганизация, мы действуем по принципу - доверяй, но проверяй. Все регламентные работы на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 поставим на особый контроль. Соответствующие поручения даны, – сказал Игорь Шутенков.


Одно из основных замечаний – наличие воды в кабельном отсеке. Два года назад именно в этом отсеке произошло короткое замыкание и возгорание, которое привело к ограничению подачи теплоснабжения в более 700 многоквартирных домов Железнодорожного района. Здесь рабочие сделают гидроизоляцию по всей верхней поверхности. Были замечания и по несвоевременной ревизии электросборок. Энергетикам необходимо в день приводить в порядок одну сборку, чтобы успеть к началу отопительного сезона.


– Главный энергетик пообещал составить график и идти по нему. Из шести бульдозеров в работе – четыре, в ремонте – два. По итогам проверки составим акт, выдадим руководству ТГК-14 и будем требовать мероприятия по их исполнению. Главное, будем каждые две недели приезжать, смотреть исполнение, чтобы ни одну деталь не упустить и войти нормально в отопительный сезон, – сказал первый заместитель мэра Улан-Удэ по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.


Во время проверки Игорь Шутенков также поручил ресурсоснабжающей организации усилить ремонтные работы на тепловых сетях. В этом году должны отремонтировать 25 участка, работы начаты только на трех.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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мэрия ТЭЦ-1

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